Британские консультанты займутся подготовкой проекта парка-аналога Disneyland в Тбилиси

05.03.2026 15:22





Мэрия Тбилиси, фонд «Карту» и британская консалтинговая компания Leisure Development Partners (LDP) подписали меморандум о сотрудничестве по проекту создания развлекательно-рекреационного пространства в районе Тбилисского моря. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.



По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, новый комплекс должен включать парк аттракционов и стать важным элементом туристической инфраструктуры столицы. Он особо подчеркнул роль фонда, принадлежащего миллиардеру-основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.



«Хочу поблагодарить фонд «Карту» и семью его основателя Бидзины Иванишвили за участие в реализации важного для Тбилиси проекта. Создание новой рекреационной и развлекательной зоны у Тбилисского моря будет способствовать экономическому и туристическому развитию города, появлению новых рабочих мест, укреплению имиджа Тбилиси как современного европейского города», – заявил Каладзе после подписания меморандума.



Ожидается, что на первом этапе британская компания проведет технико-экономический анализ проекта, после чего будет разработан его концептуальный дизайн.



Представитель LDP Натали Бахлин отметила, что задача консультантов – разработать амбициозную концепцию проекта, учитывающую реалии грузинского рынка и его потенциал.



Согласно информации на сайте британской компании LDP, она специализируется на проектировании и консалтинге в сфере развлекательной и рекреационной инфраструктуры. Компания заявляет, что реализовала проекты более чем в 80 странах, а среди её клиентов в разные годы были Disneyland, Universal, Marvel, SeaWorld, Warner Bros. и другие крупные операторы индустрии развлечений.



Стоимость услуг LDP мэрия не разглашает, как и ориентировочный объем общих инвестиций в проект у Тбилисского моря.



О планах создать крупный парк развлечений у Тбилисского моря Каладзе впервые объявил за несколько дней до муниципальных выборов в октябре 2025 года. Тогда он представил проект как масштабный парк развлечений, сопоставимый с Disneyland, отдельно упомянув роль Иванишвили.



Это не первый случай, когда перед местными выборами мэр анонсировал крупный городской проект при участии капитала Иванишвили. Так, летом 2021 года Каладзе обещал, что с помощью фонда «Карту» на территории бывшего ипподрома в Сабурталинском районе Тбилиси построят парк по аналогии с Центральным парком Нью-Йорка.



С тех пор прошло почти шесть лет: территория бывшего ипподрома остается строительной площадкой, а парк до сих пор не открыт. Летом прошлого года стало известно, что на этой территории планируют построить многофункциональный жилой комплекс с самым высоким небоскребом в грузинской столице. Сам парк займет лишь около четверти территории бывшего ипподрома и станет частью элитного ЖК.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





