Граждан Ирана в Грузии уведомили о невозможности возвращения на родину через Азербайджан

05.03.2026 16:35





Посольство Ирана в Грузии уведомило своих граждан о невозможности вернуться на родину через территорию Азербайджана на фоне отмены рейсов.



В дипмиссии заявили, что пытались получить разрешение на возвращение через Азербайджан и для этого «приложили все усилия», однако азербайджанское посольство в Тбилиси отказало, указав, что оформление разрешения займет как минимум десять дней.



В связи с этим посольство предложило гражданам альтернативные маршруты: добраться до Ирана возможно через сухопутные границы Армении и Турции.



Ранее сегодня МИД Азербайджана заявил, что иранские беспилотники нанесли удары по городу Нахичевань, в результате чего пострадали по меньшей мере двое человек.



Правительство Азербайджана выразило протест и потребовало от Тегерана предоставить разъяснения и принять срочные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.



Азербайджанское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Ирана и выразило ему протест. В Минобороне страны заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие ответные меры.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





