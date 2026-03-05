Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Граждан Ирана в Грузии уведомили о невозможности возвращения на родину через Азербайджан


05.03.2026   16:35


Посольство Ирана в Грузии уведомило своих граждан о невозможности вернуться на родину через территорию Азербайджана на фоне отмены рейсов.

В дипмиссии заявили, что пытались получить разрешение на возвращение через Азербайджан и для этого «приложили все усилия», однако азербайджанское посольство в Тбилиси отказало, указав, что оформление разрешения займет как минимум десять дней.

В связи с этим посольство предложило гражданам альтернативные маршруты: добраться до Ирана возможно через сухопутные границы Армении и Турции.

Ранее сегодня МИД Азербайджана заявил, что иранские беспилотники нанесли удары по городу Нахичевань, в результате чего пострадали по меньшей мере двое человек.

Правительство Азербайджана выразило протест и потребовало от Тегерана предоставить разъяснения и принять срочные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Ирана и выразило ему протест. В Минобороне страны заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие ответные меры.


