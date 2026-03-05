Ильхам Алиев: Иран совершил террористический акт против Азербайджана

05.03.2026 17:07





Иран совершил террористический акт, направленный против Азербайджана. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета безопасности страны.



«Исламская Республика Иран атаковала территорию Нахичеванской Автономной Республики с использованием беспилотных летательных аппаратов. Целями стали гражданские объекты. Под трусливый огонь Ирана попали Нахичеванский международный аэропорт, его терминал, школа и другие объекты. Азербайджан решительно осуждает этот террористический акт, виновные должны быть немедленно наказаны. Официальные лица Ирана должны разъяснить произошедшее азербайджанской стороне, принести извинения, а виновные в этом террористическом акте — понести наказание», — заявил Алиев.



Он назвал атаку дронами на территорию Нахичеванской Автономной Республики необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана.



По его словам, Вооружённым силам Азербайджана поручено подготовить и реализовать ответные меры.



Алиев отметил, что это не первый случай, когда Иран совершает террористический акт против Азербайджана. Он напомнил о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране.



При этом президент подчеркнул, что Баку неоднократно заявлял: территория Азербайджана не будет использоваться против какой-либо соседней страны.



«Мы этого не допустим и никогда ранее не допускали. Азербайджан не участвовал и не будет участвовать в операциях против Ирана. Это наша позиция, поскольку Азербайджан не заинтересован в проведении каких-либо операций против соседних государств — наша политика этого не позволяет. Мы защищали и будем защищать нашу территориальную целостность. Террористический акт, совершённый Ираном, наряду с другими факторами является примером неблагодарности Ирана», — заявил Алиев.



По его словам, в связи с произошедшим Вооружённые силы Азербайджана, Министерство обороны, Пограничная служба и другие специальные подразделения мобилизованы и должны быть готовы к проведению любых операций.







