Испания опровергла заявление Белого дома о том, что Мадрид согласился предоставить базы США
05.03.2026 17:09
Испания опровергает заявление, сделанное в Белом доме, о том, что Мадрид согласился предоставить США свои базы для ударов по Ирану.
Как заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, позиция Мадрида остаётся неизменной.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Испания согласилась на сотрудничество с американскими военными.
Как известно, премьер-министр Испании Педро Санчес выразил позицию страны двумя словами: «Нет — войне».
Испания стала единственным государством — членом НАТО, которое открыто выступает против военной операции, начатой США и Израилем в Иране.
