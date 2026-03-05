Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Испания опровергла заявление Белого дома о том, что Мадрид согласился предоставить базы США


05.03.2026   17:09


Испания опровергает заявление, сделанное в Белом доме, о том, что Мадрид согласился предоставить США свои базы для ударов по Ирану.

Как заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, позиция Мадрида остаётся неизменной.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Испания согласилась на сотрудничество с американскими военными.

Как известно, премьер-министр Испании Педро Санчес выразил позицию страны двумя словами: «Нет — войне».

Испания стала единственным государством — членом НАТО, которое открыто выступает против военной операции, начатой США и Израилем в Иране.


