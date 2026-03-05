Испания опровергла заявление Белого дома о том, что Мадрид согласился предоставить базы США

Испания опровергает заявление, сделанное в Белом доме, о том, что Мадрид согласился предоставить США свои базы для ударов по Ирану.



Как заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, позиция Мадрида остаётся неизменной.



Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Испания согласилась на сотрудничество с американскими военными.



Как известно, премьер-министр Испании Педро Санчес выразил позицию страны двумя словами: «Нет — войне».



Испания стала единственным государством — членом НАТО, которое открыто выступает против военной операции, начатой США и Израилем в Иране.







