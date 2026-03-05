Восточная часть Центрального парка на месте ипподрома в Тбилиси откроется к концу года

05.03.2026 18:13





В конце года Центральный парк расположений на месте бывшего ипподрома частично откроется для посетителей. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета фонда «Cartu» Николоз Чхетиани.



По его словам, речь идет о восточной части парка, которая занимает половину его площади.



«Проект Центрального парка на месте бывшего ипподрома реализуется систематически и поэтапно. Я впервые говорю об этом публично: к концу года у нас будет возможность открыть для посетителей восточную часть парка — которая занимает примерно половину всей территории, будет открыта для посетителей», — ответил Николоз Чхетиани на вопрос BMG.



Между тем, фонд «Cartu» и мэрия Тбилиси утверждают, что работы ведутся без задержек, поэтапно и на высоком уровне.



«Задержек нет... Все выполняется систематически и на высоком уровне, и будет завершено в срок. Никаких задержек или заминок нет», — заявляет Николоз Чхетиани.



По словам Кахи Каладзе, проект реализуется не мэрией Тбилиси, а фондом «Cartu», и он обязательно будет завершен в полном объеме.



«Некоторые изменения были внесены еще на этапе проектирования. Изначально в проекте были предусмотрены французский и японский сады, но жители попросили, чтобы было как можно больше зеленых зон. Желания жителей были отражены в проекте, который в результате несколько раз менялся. Если вы пойдете туда, то, вероятно, увидите, какие работы ведутся.



Проект реализуется благотворительным фондом «Cartu». Это их подарок нашему городу. Это была частная собственность, которая была продана конкретным компаниям во время предыдущего правления для проведения строительных работ и возведения многоквартирных домов. Затем эта земля была куплена г-ном Бидзиной Иванишвили и подарена муниципалитету, и сейчас реализуется фантастический проект под названием «Центральный парк». Такова реальность», — сказал Каладзе.



Проект «Центрального парка», который реализуется фондом «Cartu», был впервые анонсирован еще в 2020 году. В 2020 году мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с председателем правления фонда Николозом Чхетианом официально открыли работы по созданию городского парка на месте бывшего ипподрома. Территория была передана фондом «Cartu» муниципалитету Тбилиси по договору дарения. В 2022 году в проект были внесены некоторые изменения, и, по данным фонда, создание центрального парка на месте ипподрома обойдется примерно в 20 миллионов долларов.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





