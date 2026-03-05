МИД Грузии осуждает атаку дронами по Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана

05.03.2026 19:14





Министерство иностранных дел Грузии осуждает атаку, осуществленную дронами по Нахичеванской Автономной Республике Азербайджанской Республики, в результате которой пострадали несколько граждан, говорится в заявлении МИД Грузии.



Согласно заявлению МИД, «неприемлемы любые действия, грубо нарушающие принципы и нормы международного права и направленные на эскалацию ситуации в регионе».



«Учитывая крепкую дружбу и стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджанской Республикой, Грузия выражает солидарность с братским Азербайджаном в этой сложной ситуации», - говорится в заявлении.





