МИД Грузии осуждает атаку дронами по Нахичеванской Автономной Республике Азербайджана


05.03.2026   19:14


Министерство иностранных дел Грузии осуждает атаку, осуществленную дронами по Нахичеванской Автономной Республике Азербайджанской Республики, в результате которой пострадали несколько граждан, говорится в заявлении МИД Грузии.

Согласно заявлению МИД, «неприемлемы любые действия, грубо нарушающие принципы и нормы международного права и направленные на эскалацию ситуации в регионе».

«Учитывая крепкую дружбу и стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджанской Республикой, Грузия выражает солидарность с братским Азербайджаном в этой сложной ситуации», - говорится в заявлении.


