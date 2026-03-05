Полиция в Грузии задержала 14 граждан Турции

«Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии совместно с турецкими коллегами провели ещё одну успешную полицейскую операцию в нескольких локациях по всей территории Грузии. Задержаны 14 граждан Турции», — заявил на брифинге заместитель директора Департамента центральной криминальной полиции Ираклий Дондоладзе.



Как было отмечено, сотрудники МВД Грузии активно сотрудничают с правоохранительными органами партнёрских государств с целью выявления и задержания на территории страны иностранных граждан, разыскиваемых различными государствами.



«За последние 24 часа сотрудники МВД совместно с турецкими коллегами провели ещё одну успешную операцию в нескольких локациях по всей Грузии — задержаны 14 граждан Турецкой Республики, из которых 11 разыскивались турецкой полицией на международном уровне на основании »красных уведомлений» Интерпола, выданных за последние пять лет, а трое находились в национальном розыске правоохранительных органов Турции. Проведённое расследование установило, что большинство задержанных въехали на территорию Грузии ещё до объявления их в международный розыск, а часть — незаконно, в связи с чем ведутся соответствующие уголовные процедуры. Среди задержанных — лица, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе: в производстве, сбыте, приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ, краже, умышленном причинении вреда здоровью, угрозах, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, повреждении чужого имущества, совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего, уклонении от отбывания наказания, членстве в преступной организации, убийстве и мошенничестве — всего по 26 эпизодам», — заявил Дондоладзе.



В отношении задержанных проводятся предусмотренные законом процедуры для обеспечения их передачи правосудию Турецкой Республики. Установлению их местонахождения и задержанию предшествовали длительные оперативно-розыскные мероприятия. В планировании и проведении операции, наряду с различными подразделениями МВД и сотрудниками Генеральной прокуратуры Грузии, участвовали Национальное бюро Интерпола Турции, подразделения Национальной полиции Турции по борьбе с организованной преступностью, а также аккредитованные в Грузии атташе полиции и жандармерии Турецкой Республики.



«Хотим выразить особую благодарность нашим турецким коллегам, которые сегодня находятся в Грузии. Тесное и многолетнее сотрудничество между Грузией и Турцией в сфере правоохранительной деятельности позволяет нам эффективно бороться с организованной преступностью и совместно добиваться конкретных результатов. Это ещё одна успешная совместная операция правоохранительных органов двух стран. В августе прошлого года грузинские и турецкие правоохранители также провели совместную операцию и задержали 14 лиц, разыскиваемых турецкой полицией на международном уровне», — заявил Ираклий Дондоладзе на брифинге.





