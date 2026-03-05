Суд в Озургети дал 18 лет мужчине, застрелившему жену «из-за нетерпимости к равенству полов»

Районный суд Озургети приговорил к 18 годам тюрьмы мужчину, который застрелил собственную супругу из охотничьего ружья. Об этом сообщает Генпрокуратура Грузии.



Случай произошел 22 августа 2025 года в селе Чаниети.



Согласно материалам дела, обвиняемый произвел выстрелы «из-за нетерпимости к равенству мужчин и женщин». Жертва скончалась на месте.



Мужчину задержали в тот же день ему предъявили обвинения в умышленном убийстве члена семьи при отягчающих обстоятельствах (пункты «т» и «к» статьи 11-109 УК Грузии).



«Районный суд Озургети полностью принял во внимание доказательства, представленные прокуратурой, и признал обвиняемого виновным», – сообщили в прокуратуре.





