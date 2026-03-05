|
|
|
Суд в Озургети дал 18 лет мужчине, застрелившему жену «из-за нетерпимости к равенству полов»
05.03.2026 19:25
Районный суд Озургети приговорил к 18 годам тюрьмы мужчину, который застрелил собственную супругу из охотничьего ружья. Об этом сообщает Генпрокуратура Грузии.
Случай произошел 22 августа 2025 года в селе Чаниети.
Согласно материалам дела, обвиняемый произвел выстрелы «из-за нетерпимости к равенству мужчин и женщин». Жертва скончалась на месте.
Мужчину задержали в тот же день ему предъявили обвинения в умышленном убийстве члена семьи при отягчающих обстоятельствах (пункты «т» и «к» статьи 11-109 УК Грузии).
«Районный суд Озургети полностью принял во внимание доказательства, представленные прокуратурой, и признал обвиняемого виновным», – сообщили в прокуратуре.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна