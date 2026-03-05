Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Азербайджан временно закрыл воздушное пространство в южной части страны


05.03.2026   20:39


«Азербайджан временно закрыл воздушное пространство на юге страны», — сообщает BBC со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, воздушное пространство будет закрыто на 12 часов.

Отметим, что сегодня СМИ сообщили о взрыве иранского дрона на территории аэропорта города Нахичевань. По данным местных СМИ, ещё один дрон приземлился в селе Шекерабад.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку дронами на территорию Нахичеванской автономной республики необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана. По его словам, Иран совершил террористический акт против Азербайджана, и виновные должны быть наказаны.

В Генеральном штабе вооружённых сил Ирана опровергли запуск дрона в направлении Азербайджана. В заявлении штаба отмечается, что по результатам расследования данное действие было осуществлено сионистским режимом.


