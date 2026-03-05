|
|
|
Азербайджан временно закрыл воздушное пространство в южной части страны
05.03.2026 20:39
«Азербайджан временно закрыл воздушное пространство на юге страны», — сообщает BBC со ссылкой на Reuters.
По информации агентства, воздушное пространство будет закрыто на 12 часов.
Отметим, что сегодня СМИ сообщили о взрыве иранского дрона на территории аэропорта города Нахичевань. По данным местных СМИ, ещё один дрон приземлился в селе Шекерабад.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку дронами на территорию Нахичеванской автономной республики необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана. По его словам, Иран совершил террористический акт против Азербайджана, и виновные должны быть наказаны.
В Генеральном штабе вооружённых сил Ирана опровергли запуск дрона в направлении Азербайджана. В заявлении штаба отмечается, что по результатам расследования данное действие было осуществлено сионистским режимом.
|
|
|
