Азербайджан временно закрыл воздушное пространство в южной части страны

05.03.2026 20:39





«Азербайджан временно закрыл воздушное пространство на юге страны», — сообщает BBC со ссылкой на Reuters.



По информации агентства, воздушное пространство будет закрыто на 12 часов.



Отметим, что сегодня СМИ сообщили о взрыве иранского дрона на территории аэропорта города Нахичевань. По данным местных СМИ, ещё один дрон приземлился в селе Шекерабад.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку дронами на территорию Нахичеванской автономной республики необоснованным террористическим актом и агрессией против Азербайджана. По его словам, Иран совершил террористический акт против Азербайджана, и виновные должны быть наказаны.



В Генеральном штабе вооружённых сил Ирана опровергли запуск дрона в направлении Азербайджана. В заявлении штаба отмечается, что по результатам расследования данное действие было осуществлено сионистским режимом.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





