Самадашвили: «Грузинская мечта» быстро уподобляется человеку, упавшему в болото

05.03.2026 22:18





По заявлению одной из лидеров «Лело – Сильная Грузия» Саломе Самадашвили, новые законы, принятые «Грузинской мечтой», абсурдны по содержанию и их исполнение полностью невозможно.



Самадашвили пишет в соцсети, что упомянутые законы будут применяться на практике избирательно и могут стать основанием для ограничения политической деятельности конкретных людей и уголовного преследования отдельных лиц или организаций.



«Новые законы, принятые «Грузинской мечтой», абсурдны по содержанию и их исполнение полностью невозможно. Ясно, что эти уродливые законы будут использоваться избирательно, для запрета политической деятельности конкретных людей, для уголовного преследования конкретных людей или организаций. Все эти законы нарушают Конституцию Грузии. Рано или поздно Страсбургский суд обязательно получит возможность это установить (конечно, если Россия не поручит режиму вывести нас из Совета Европы). Политически же принятые законы лишь придают дальнейшую легитимацию автократическому содержанию режима. Это также приведет к соответствующим результатам в международном контексте в плане дальнейшей изоляции режима. «Грузинская мечта» быстро становится похожа на человека, упавшего в болото, погружающегося все глубже с каждым новым движением», - пишет Самадашвили в социальной сети.





