Страны Ближнего Востока и США обратились к Киеву за опытом войны дронов


05.03.2026   21:40


Соединенные Штаты и ряд стран Ближнего Востока обратились к Украине за помощью в противодействии иранским беспилотникам типа Shahed. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Associated Press.

По словам украинского лидера, за последние дни он обсуждал возможное сотрудничество с властями Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Иордании и Кувейта. Эти государства заинтересованы в украинских технологиях и опыте защиты от иранских дронов.

С начала полномасштабного вторжения России Москва выпустила по Украине десятки тысяч беспилотников «Шахед». В одном из крупнейших ночных ударов было задействовано более 800 дронов и ложных целей. В последнее время такие же аппараты Иран применяет и на Ближнем Востоке после совместных ударов США и Израиля.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова делиться своими разработками только в том случае, если это не ослабит собственную оборону и поможет Киеву усилить международную поддержку в войне с Россией.

За годы войны Украина создала одну из самых инновационных систем борьбы с беспилотниками. В стране разработаны недорогие перехватчики стоимостью около 1000 долларов, способные уничтожать вражеские дроны. Украинская индустрия беспилотников быстро расширяется и уже имеет возможности для экспорта таких систем.

Тем временем эскалация конфликта на Ближнем Востоке отразилась и на дипломатических усилиях по прекращению войны России против Украины. По словам Зеленского, из-за ситуации вокруг Ирана была отложена новая встреча между Россией и Украиной при посредничестве США.

Несмотря на это, продолжаются обмены пленными. Россия и Украина при посредничестве США и Объединенных Арабских Эмиратов обменялись по 200 военнослужащими.

Эксперты отмечают, что война в Украине и напряженность на Ближнем Востоке тесно связаны, поскольку Россия и Иран остаются ключевыми союзниками в военной сфере.


