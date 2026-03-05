Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.



По этой же информации, глава правительства выразил обеспокоенность в связи с атакой с использованием дронов в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджанской Республики.



«Ираклий Кобахидзе выразил Ильхаму Алиеву солидарность и пожелал скорейшего выздоровления гражданам, пострадавшим в результате произошедшего.



Стороны подчеркнули стратегическое партнерство между двумя странами, прочные политические отношения и особую важность сохранения мира и стабильности в регионе»,- говорится в информации.





