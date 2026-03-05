Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым


05.03.2026   22:07


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

По этой же информации, глава правительства выразил обеспокоенность в связи с атакой с использованием дронов в Нахичеванской Автономной Республике Азербайджанской Республики.

«Ираклий Кобахидзе выразил Ильхаму Алиеву солидарность и пожелал скорейшего выздоровления гражданам, пострадавшим в результате произошедшего.

Стороны подчеркнули стратегическое партнерство между двумя странами, прочные политические отношения и особую важность сохранения мира и стабильности в регионе»,- говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна