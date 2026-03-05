Минобороны Азербайджана: Установлено, что Иран запустил 4 дрона в сторону Нахичевани

Иран запустил по Нахичевани 4 дрона, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.



По заявлению ведомства, техническими средствами установлено, что четыре беспилотных летательных аппарата были запущены вооруженными силами Ирана в сторону Нахичеванской Автономной Республики. Отмечается, что один из беспилотников был уничтожен подразделениями азербайджанской армии.



Ведомство отмечает, что утверждение Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран о том, что Иран уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних государств, и опровержение сегодняшних атак против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов ни в коем случае не может считаться приемлемым.



«Учитывая изложенное, мы ожидаем, что вооружённые силы Исламской Республики Иран прекратят явное отрицание, принесут извинения за произошедший инцидент и обеспечат наказание виновных соответствующими органами Ирана», - отмечается в информации.



Также, по сообщениям азербайджанских СМИ, министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов провел разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.



Аббас Арагчи сообщил Байрамову, что иранская сторона начала расследование инцидента.





