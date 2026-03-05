Уровень пластикового загрязнения в Грузии остается тревожно высоким

Уровень загрязнения пластмассовыми отходами в Грузии остается тревожно высоким, Так оценивает результаты исследования, обсуждавшегося в рамках программы Всемирного банка, Лаша Инаури, начальник Департамента политики в области обращения с отходами и химическими веществами Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Обсуждение касалось второй части исследования «Сокращение загрязнения морской среды пластиком в Грузии», которое проводилось в рамках программы Всемирного банка «Озеленение Черного моря» (BBSEA).



Информация была обнародована Министерством окружающей среды и сельского хозяйства.



Обсуждение было посвящено второй части исследования «Сокращение загрязнения морской среды пластиком в Грузии», которое было проведено при поддержке министерства и Регионального экологического центра для Кавказа (RECC). Особое внимание на встрече было уделено загрязнению пластиком, которое признано одной из самых серьезных угроз для экосистемы Черного моря.



По словам Лаши Инаури, исследование является продолжением работы, начатой в прошлом году, в ходе которой изучалось загрязнение бассейна реки Риони и ее притоков.



«Исследование, представленное на сегодняшнем заседании, является продолжением работы, проделанной в прошлом году, в ходе которой изучалось загрязнение бассейна реки Риони и ее притоков. Дополнительные исследования были проведены в 13 местах по всей стране, и их результаты показали, что уровень загрязнения пластиком остается тревожно высоким. Особенно большую долю составляют пластиковые бутылки и их фрагменты, а также одноразовые пластиковые пакеты. Это исследование еще раз подтверждает важность государственной политики по предотвращению пластикового загрязнения и дает нам дополнительные аргументы для принятия дальнейших мер», — отметил Инаури.



Как говорится в пресс-релизе министерства, по оценке специалиста Всемирного банка по вопросам окружающей среды Клауса Саттлера, Грузия продемонстрировала значительный прогресс в создании законодательной базы по борьбе с пластиковым загрязнением и становится одной из лидирующих стран в регионе.



«В последние годы мы проделали большой путь, чтобы лучше понять масштабы загрязнения пластиком и поддержать внедрение циркулярных подходов. Министерство приняло важные законодательные меры, которые отвечают выявленным потребностям и регулируют использование определенных видов пластика. Мировой опыт показывает, что для активного участия частного сектора крайне важна сильная правовая база. Грузия демонстрирует значительный прогресс в этой области и становится одним из лидеров в регионе. Ее опыт может служить примером и для других стран», — заявил Клаус Саттлер, как цитирует министерство.



Согласно исследованию, отходы, накопленные в реках в периоды высокого уровня воды, попадают в море, что еще больше ухудшает состояние экосистемы Черного моря и угрожает его биоразнообразию.



Документ также содержит рекомендации, направленные на принятие превентивных мер и улучшение управления отходами в соответствии с международными стандартами.



Программа «Black Sea Blueing» направлена на создание общей региональной структуры для устойчивого управления Черным морем. Инициатива сосредоточена на сокращении загрязнения морской среды, восстановлении экосистем, развитие устойчивого рыболовства и аквакультуры, продвижение «голубой экономики» и «голубых рабочих мест», а также укрепление регионального сотрудничества.



Программа реализуется в сотрудничестве с правительствами Болгарии, Грузии, Молдовы, Румынии, Турции и Украины, а также Черноморской комиссией (ЧК), Организацией Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) при активном участии Черноморской общей морской повестки дня (CMA) и Европейской комиссии.







