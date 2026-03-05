В Грузии могут повысить стоимость техосмотра на 50%

Исполнительный директор Ассоциации центров техинспекции Гиорги Шиолашвили заявил, что стоимость технического осмотра автомобилей должна вырасти примерно на 50%, иначе сектору будет сложно продолжать работу.



По его словам, неизменный тариф напрямую влияет на уровень зарплат сотрудников техинспекционных центров.



«Это серьёзная проблема для всей отрасли. У нас очень высокий уровень оттока кадров. Те зарплаты, которые были установлены изначально, сегодня уже не удовлетворяют сотрудников. Поскольку тариф на первичный техосмотр не пересматривался, удерживать персонал на таких условиях становится крайне сложно», — отметил Шиолашвили.





