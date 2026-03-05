Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Национальное агентство продовольствия выявило нелегальные бойни для птицы


05.03.2026   16:56


Инспекторы департамента Национального агентства продовольствия в Аджарии обнаружили на территории рядом с аграрным рынком Батуми физическое лицо — жителя села Тхилнари (муниципалитет Хелвачаури) З. Г., который устроил кустарную бойню для птицы прямо в помещении для содержания животных. Забой птицы проводился с грубыми нарушениями санитарно-гигиенических норм.

Кроме того, деятельность велась без регистрации в реестре экономической деятельности и без обязательного признания со стороны агентства.

Ещё одна нелегальная бойня для птицы была выявлена инспекторами региональной службы Гуриа — в селе Хидистави (муниципалитет Чохатаури).

Предприниматели были оштрафованы в соответствии с законодательством, а производственный процесс приостановлен.


﻿
