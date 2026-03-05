|
Национальное агентство продовольствия выявило нелегальные бойни для птицы
05.03.2026 16:56
Инспекторы департамента Национального агентства продовольствия в Аджарии обнаружили на территории рядом с аграрным рынком Батуми физическое лицо — жителя села Тхилнари (муниципалитет Хелвачаури) З. Г., который устроил кустарную бойню для птицы прямо в помещении для содержания животных. Забой птицы проводился с грубыми нарушениями санитарно-гигиенических норм.
Кроме того, деятельность велась без регистрации в реестре экономической деятельности и без обязательного признания со стороны агентства.
Ещё одна нелегальная бойня для птицы была выявлена инспекторами региональной службы Гуриа — в селе Хидистави (муниципалитет Чохатаури).
Предприниматели были оштрафованы в соответствии с законодательством, а производственный процесс приостановлен.
