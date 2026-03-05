Глава дипломатии Евросоюза назвала «крайне прискорбным» принятый в Грузии законопроек

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала «крайне прискорбным» принятый в Грузии законопроект, вводящий уголовную ответственность за получение зарубежных грантов без согласования с властями и ограничивающий политическую активность.



«Принятие этих законов крайне прискорбно и свидетельствует о том, что грузинские власти движутся не в правильном направлении в вопросе вступления в Европейский союз», – заявила Каллас сегодня в комментарии изданию Euroscope.



Поправки стали продолжением серии законодательных инициатив, ограничивающих гражданский сектор и независимые СМИ, которые парламент Грузии принимает с 2024 года на фоне продолжающихся проевропейских протестов.



Согласно новым нормам, непризнание власти запрещается; за получение иностранных грантов без согласия правительства и за заключение контрактов с зарубежными лоббистами для продвижения грузинских политических вопросов предусмотрено до шести лет лишения свободы. За отмывание средств для политической деятельности предусмотрены еще более строгие наказания – от 9 до 12 лет заключения.



В правящей партии «Грузинская мечта» утверждают, что цель ограничений – защита суверенитета Грузии и предотвращение финансирования беспорядков и радикализма извне.



В оппозиции и среди представителей гражданского сектора новые меры называют продолжением давления на инакомыслящих, которое «доведено до абсурда» и теперь может затронуть любого, кто выскажет критику в адрес властей.



