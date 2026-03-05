|
Международное академическое сообщество выражает солидарность с Госуниверситетом Илии
05.03.2026 16:05
Более 600 представителей международного академического сообщества – ученые, студенты, выпускники, сотрудники университетов, руководители вузов, исследователи, исследовательские центры и институты, а также партнеры ведущих высших учебных заведений мира выражают солидарность с грузинским Государственным университетом Илии.
«Недавние законодательные изменения напрямую угрожают тем основам, на которых Государственный университет Илии и другие грузинские университеты строили свои академические миссии», - говорится в петиции.
Среди подписавших её: 120 ученых из Германии, 86 – из США, 83 – из Великобритании, а также представители других стран.
Подписанты призывают правительство и парламент Грузии немедленно приостановить реформу высшего образования, в результате которой Государственному университету Илии будет разрешено принимать лишь небольшую группу студентов.
«Реформа образования»
Правительство «Грузинской мечты» 12 февраля представило решение в рамках «реформы высшего образования», согласно которому государственным университетам ограничивается право реализовывать определенные учебные программы.
Один из крупнейших университетов Грузии – Государственный университет Илии, сможет принимать на 92% меньше студентов, чем принимал до сих пор.
В декабре 2025 года международные исследователи и зарубежные профессора призвали грузинского премьера пересмотреть реформу высшего образования. В ответ на критику Ираклий Кобахидзе заявил, что не услышал аргументов в пользу отказа от реформы.
