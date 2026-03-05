Суд присудил компенсации воспитанникам детдома Ниноцминда из-за насилия и издевательств

05.03.2026 15:16





Тбилисский городской суд обязал государство выплатить компенсации в размере 30 тыс. лари бывшим воспитанникам детского пансиона в грузинском городке Ниноцминда, которые на протяжении лет подвергались издевательствам со стороны персонала. Об этом сообщила неправительственная организация «Партнерство за права человека» (PHR), представлявшая интересы пострадавших.



По данным организации, суд постановил взыскать средства с Минфина Грузии в пользу каждого из 11 истцов. Изначально представители PHR требовали выплатить по 100 тыс. лари каждому заявителю.



Юристы обжалуют решение суда по части размера компенсации. Министерство финансов также подало апелляцию.



«По нашей позиции, полностью возместить причиненный ущерб практически невозможно, поскольку никакая сумма не может быть эквивалентом насилия и ненадлежащего обращения. Однако компенсация должна быть достойной и соответствовать конкретным обстоятельствам, включая возраст бывших воспитанников, их особую уязвимость, формы и продолжительность насилия», — говорится в заявлении PHR.



Ситуация в пансионе Ниноцминда, который управлялся Грузинской православной церковью, на протяжении многих лет вызывала критику со стороны правозащитников. О случаях жестокого обращения с детьми впервые сообщалось в докладе Народного защитника Грузии за 2015 год. Несмотря на это, в 2016 году учреждение получило лицензию на образовательную деятельность.



В последующие годы омбудсмен неоднократно указывал на системные проблемы в работе пансиона и необходимость усиления контроля за условиями содержания детей. В 2020-2021 годах представителям аппарата омбудсмена несколько раз отказывали в доступе в учреждение для проведения мониторинга.



Широкий общественный резонанс ситуация получила весной 2021 года, когда тогдашнему омбудсмену Нино Ломджария не позволили посетить пансион по распоряжению его руководителя – архиепископа Схалтского Спиридона. После этого бывшие воспитанники рассказали СМИ о практиковавшихся в учреждении наказаниях и дискриминации детей, в том числе по признаку внешности и состояния здоровья.



В мае 2021 года Комитет ООН по правам ребенка призвал власти Грузии обеспечить немедленный доступ независимых мониторинговых структур в учреждение для проверки условий содержания. Позжее суд удовлетворил требование PHR о выводе несовершеннолетних из учреждения. Их передали на альтернативное попечение.



В 2024 году Комитет ООН пришел к выводу, что грузинское государство не выполнило свою обязанность по защите детей от физического и психологического насилия в пансионе Ниноцминда, тем самым нарушив международные обязательства в сфере защиты прав ребенка.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





