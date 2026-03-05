«Альянс оппозиции»: мы не признаем легитимность этого режима

Диктатор Иванишвили за непризнание своей легитимации наказывает заключением тот народ, который является единственным источником легитимации для любой демократической власти - сам режим раскрывает предпосылку своего поражения: больше всего он боится непризнания со стороны народа, - об этом говорится в заявлении «Альянса оппозиции».



«Вчера парламент Бидзины Иванишвили в третьем чтении принял очередной репрессивный закон, которым угрожает гражданам Грузии уголовным преследованием за признание режима нелегитимным.



Диктатор Иванишвили за непризнание своей легитимации наказывает заключением тот народ, который является единственным источником легитимации для любой демократической власти.



Подобные шаги предпринимает только та власть, которая знает, что не имеет политической легитимации, поскольку предала национальные интересы Грузии, ее независимость, суверенитет и конституцию.



Именно для нейтрализации справедливой реакции общества на предательскую политику необходимы такие драконовские законы, которые один за другим отменяют фундаментальные права граждан.



Однако в то же время сам режим раскрывает предпосылку своего поражения: больше всего он боится непризнания со стороны народа.



Мы, альянс оппозиции, еще раз подтверждаем согласованную стратегию победы: не признаем легитимность этого режима и работаем вместе над укреплением политики непризнания как внутри страны, так и за ее пределами.



После поражения режима Иванишвили у страны будет демократическая коалиционная власть, которая отменит все репрессивные законы», - говорится в заявлении.





