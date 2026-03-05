Гварамия: Иран нацелен на нефтепровод БТД, что мы предпримем?

05.03.2026 14:50





По заявлению одного из лидеров «Оппозиционного альянса» Ники Гварамия, в американских источниках распространяется информация, что Иран нацелен на нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, проходящий через Азербайджан, Грузию и Турцию.



Гварамия говорит, что Турция и Азербайджан уже сделали заявления по этому поводу, и задает вопрос: «какова ситуация в Грузии в этом направлении?».



«Треть поставок нефти Израилю проходит, ни много ни мало, по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В американских источниках распространяется информация, что Иран нацелился на этот трубопровод, проходящий через 3 государства - Азербайджан, Грузию и Турцию.



Азербайджан и Турция сделали заявления. Какова ситуация в этом направлении в Грузии, какая у нас есть информация, какие меры мы предпримем - где проповедующий мир «коцрежим»? Общество не заслуживает объяснений?», - пишет Ника Гварамия в «Фейсбуке».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





