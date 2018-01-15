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Архитектурная служба мэрии Тбилиси публикует замечания в связи с генпланом


15.01.2018   19:10
Архитектурная служба мэрии Тбилиси публикует замечания обновленной версии проекта генерального землепользования.

В документе содержатся замечания, которые имеются у мэрии Тбилиси и соответствующей службы в связи с генпланом. Они касаются зонирования, транспорта, железной дороги, зон по охране культурного наследия, оценки эффективности, этапов осуществления, очередности и экономики.

Согласно оценочному документу, в текстовой части представленного генплана Тбилиси нет информации об изменениях в карте правового зонирования, что усложняет процесс инспектирования процесса.

Вместе с тем, отмечается, что в генплане проигнорированы приоритеты, предусмотренные концепцией зеленого города – рекреационные зоны: сады, скверы и районные зеленые коридоры. Одной из визитных частей концепции является озеленение, развитие существующих и запланированных рекреационных зон.

Согласно оценке, в текстовой части генплана Тбилиси не отмечается ни один документ действующей политики или директива Евросоюза и лучшая практика в этом направлении. Также не упоминаются существующие исследования и данные о Тбилиси.

«Текст должен опираться на устойчивую стратегию городского транспорта Тбилиси (2015), которую поддержало правительство Тбилиси», — говорится в оценке обновленной версии проекта генерального плана.

Что касается релокации рынка Элиава и концептуального проекта рекреационного использования территории, согласно оценке генплана, зонирование данной территории необходимо привести в соответствие с представленной концепцией.

«А представленная концепция велосипедных дорог не отображает всю велосеть Тбилиси», — говорится в оценке обновленного проекта генерального плана.







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