В Петербурге снова отключили мобильный интернет

21.12.2025 19:37





В Санкт-Петербурге вновь возникли масштабные проблемы с мобильным интернетом, а также связью. Согласно данным Downdetector, жалобы от горожан начали поступать около полудня и продолжаются до сих пор.



Как рассказали «Фонтанке» местные жители, в ряде районов города, включая центр, мобильный интернет не работает полностью. Согласно данным Downdetector, за сутки было зафиксировано более полутора тысяч обращений, а предполагаемое число затронутых пользователей сервис оценивает примерно в 70 тысяч человек. Некоторые пользователи отмечают, что недоступны даже сайты и приложения, входящие в «белый список», указывает «Коммерсантъ».



Это уже не первое подобное отключение в Петербурге в текущем месяце. Ранее петербургское издание «Бумага» насчитало как минимум 9 дней в декабре, когда пользователи жаловались на проблемы со связью в городе. 17 декабря стало известно, что мобильный интернет в северной столице практически не работал в течение предшествующей недели. Отключения начались 11 декабря, после объявления властями воздушной опасности из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область.



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пояснил, что силовые структуры, исходя из оперативной обстановки, блокируют или замедляют определенные сайты и временно ограничивают мобильную связь «ради безопасности», учитывая «геополитическое расположение региона». Он также предупредил, что перед Новым годом и во время каникул отключения могут участиться из-за «провокаций, атак БПЛА и попыток кибервмешательства в инфраструктуру».



До этого продолжительные отключения фиксировались в Красноярском крае, Бурятии, Белгородской и Ростовской областях. В Белгородской области министр общественных коммуникаций Оксана Тарантова обратилась к руководителям местных СМИ с просьбой не поднимать в материалах тему отключений интернета. Скриншот ее сообщения в закрытом чате с главредами и владельцами изданий опубликовал «Пепел».



«Нам нельзя поднимать тему в ваших материалах об отключениях интернета — это грозит нам тем, что наше отличие от других регионов заметят и отрубят всё. То есть: расшаривание темы ограничений интернета = риск остаться без него совсем», — написала Тарантова. Она также попросила журналистов в освещении темы «следовать той логике, которую даст ГТРК», поскольку «там будет изложена согласованная со всеми линия».



Обращение министра последовало после «прямой линии» Владимира Путина, во время которой корреспондент ГТРК «Белгород» Анна Рудченко пожаловалась на последствия отключений мобильного интернета для жителей региона. По её словам, люди не могут отслеживать воздушную опасность, дистанционно учиться, а пациенты с диабетом лишаются возможности контролировать уровень глюкозы в крови через мобильные приложения. Путин в ответ заявил, что ограничения связаны с угрозой ударов беспилотников.





