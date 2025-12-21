Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Тулси Габбард: По мнению американской разведки, Россия пытается избежать более масштабной войны с НАТО


21.12.2025   17:24


Директор Национальной разведки США Тулси Габбард написала в социальной сети, что Россия пытается избежать крупномасштабной войны с НАТО.

Кроме того, Габбард назвала ложной распространенную агентством Reutersи нформацию о том, что президент России Владимир Путин по-прежнему хочет полностью захватить Украину и вернуть ту часть Европы, которая ранее входила в состав Советского Союза. Габбард говорит, что у России нет для этого возможности.

«Нет, это ложь и пропаганда, которую агентство Reuters добровольно поддерживает от имени тех, кто поддерживает войну и хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны, унесшей более миллиона жизней с обеих сторон», — написала Габбард.


