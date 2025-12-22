Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант


22.12.2025   13:39


В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщают российские СМИ со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

«В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров», - рассказала она.

Случай произошел сегодня утром. По данным следствия, военнослужащего убили с помощью взрывного устройства, установленного под автомобилем.

Как пишут российские медиа, по одной из версий, к преступлению причастны украинские спецслужбы.


