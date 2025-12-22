В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант

В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщают российские СМИ со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.



«В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров», - рассказала она.



Случай произошел сегодня утром. По данным следствия, военнослужащего убили с помощью взрывного устройства, установленного под автомобилем.



Как пишут российские медиа, по одной из версий, к преступлению причастны украинские спецслужбы.





