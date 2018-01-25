Кадыров прокомментировал поездку мэра Грозного Муслима Хучиева в Грузию

25.01.2018 19:50 Глава Чеченской Республики на своей странице в Mylistory прокомментировал публикации некоторых СМИ о поездке мэра Грозного Муслима Хучиева в Грузию.



«Мне принесли подборку публикаций о поездке мэра Грозного Муслима Хучиева в Грузию. Читал увлеченно! Даже показалось, что держу в руках детективный роман. Так таинственно и загадочно всё описывается. Как говорится, и смех и грех! Господа журналисты, что за тайну вы раскрыли? Создавайте хотя бы видимость серьёзности. Кто делает секрета из посещения гражданином России Муслимом Хучиевым Грузии? Только не Муслим Магомедович и не мы. Он проехал через российский и грузинский пограничные посты. Предъявил паспорт. Или ему нужно было прямым ходом явиться в студию телеканала и известить мир, что прибыл в Тбилиси? А если серьёзно, то для нас в этом нет ничего необычного»,- написал Рамзан Кадыров.



Он подчеркнул, что Грузия является ближайшим соседом России. Жители Чечни часто ездят в Грузию, знакомятся с достопримечательностями, отдыхают, посещают друзей. Конечно, бывают в Грузии и должностные лица с конкретной целью.



«..Мне известно, что существуют тесные и очень теплые отношения между нашими академиями наук, писателями, художниками, деятелями культуры. В Грозном своих коллег встречают, как самых дорогих гостей. Мы никогда и никому не запрещали посещать Грузию, и не закрываем двери перед грузинами. Мы не затрагиваем политику. Это дело МИД и иных федеральных органов власти»,- добавил Глава Чеченской Республики



Он выразил уверенность, что рано или поздно в Грузии и на государственном уровне осознают, что нет для ближе и роднее страны, чем Россия, и нет роднее народа, чем российский.



«Я убежден, что придет время, когда расчистим завалы на дороге, ведущей из Чечни в Грузию, превратим её в современную трассу дружбы между Россией и Грузией, а со временем и проложим по Аргунскому ущелью железную дорогу, которая свяжет через Грозный Москву, Тбилиси и Турцию! И, конечно, наладим тесные экономические отношения! Седой Кавказ должен нас объединять, а не служить непреодолимой преградой между нашими народами и странами!»,- заключил руководитель региона.















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