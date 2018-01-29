Армения ждет открытия железной дороги через Абхазию - Налбандян

29.01.2018 19:57 Армения заинтересована в открытии абхазского участка железной дороги и ждет подвижек, сказал в понедельник министр иностранных дел страны Эдвард Налбандян, подводя итоги 2017 года.



Ранее российское издание "Коммерсантъ" сообщило, что представители Москвы и Тбилиси договорились приступить к реализации подписанного в 2011 году договора "О торговых коридорах" между Россией и Грузией через оккупированные Россией грузинские территории — Абхазию и Цхинвальский регион. По оценкам армянских экспертов эта дорога станет хорошей альтернативой "Верхнему Ларсу".



"Мы уже неоднократно говорили о нашей заинтересованности в этом проекте, тем более, что открытие альтернативной дороги является важной задачей для нашей страны и неоднократно обсуждали эти вопросы с нашими российскими и грузинскими партнерами", - сказал Налбандян.



Он отметил, что переговоры между Россией и Грузией относительно открытия абхазского участка продолжаются.



Министр напомнил, что грузинская сторона подписала с швейцарской компанией соглашение, на основе которого будет вестись поиск решения вопроса. Российская сторона со своей стороны заявляла, что вскоре будут завершены процедуры и будет подписан документ.



"Однако это очень деликатный переговорный процесс и если бы сторонам было что заявить, то они бы представили результаты. Как только процесс дойдет до заключительной стадии, в которой мы также заинтересованы, то можно будет представить дополнительную информацию", - сказал Налбандян.















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