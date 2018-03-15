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Бакинская декларация предусматривает сотрудничество Азербайджан, Грузия, Иран и Турция практически во всех сферах


15.03.2018   19:50
Азербайджан, Грузия, Иран и Турция подготовят план совместных действий по приоритетным направлениям сотрудничества, отмечается в Бакинской декларации, подписанной по итогам четырехсторонней встречи глав МИД в четверг.

"Стороны отмечают необходимость использования существующего потенциала для расширения сотрудничества в энергетической, транспортной, банковской, промышленной, сельскохозяйственной, туристической сферах, поощрении инвестиций и торговли", - указывается в декларации.

В декларации отмечается, что для интеграции национальных транспортных инфраструктур в международную транспортную инфраструктуру были предприняты важные шаги с целью расширения транзитного потенциала четырех стран.

В документе также подчеркивается возможность расширения транзитного потенциала и сотрудничества четырех стран в рамках транспортного коридора Юг-Запад с присоединением к нему иранских портов Бандар-Аббас и Джабахар в Персидском заливе через железную дорогу Решт-Астара с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс.

"Стороны также подчеркивают важность укрепления сотрудничества в гражданской авиации, использования географических преимуществ четырех стран и выражают желание увеличить коммерческое сотрудничество в нефтегазовой и нефтехимической сферах", - указывается в декларации.

Между сторонами достигнута договоренность развивать сотрудничество в банковской сфере, обмена информацией и опытом в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.






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