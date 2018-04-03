Саакашвили: Власть в Грузии должна смениться в этом же году

03.04.2018 12:18 «Я приеду в Грузию и осуществлю все программы с моей командой. Я не оставлю свой народ в беде», — сказал в своем видеообращении бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.



По словам Саакашвили, «Национальное движение» вернет каждому грузину экономическую силу.



«Я говорю этой мафии, что мы упраздним это правление, мы вернем экономическую мощь каждому грузину и настоящему грузинскому бизнесу. Когда мы добьемся этого, это позволит нам немедленно увеличить зарплату. Я уверен, что после смены правительства и это должно произойти в этом году, после президентских выборов, у Грузии будет минимальная пенсия в размере 400 лари, и это очень легко сделать. Я говорю это как человек, который увеличил пенсию в 11 раз и если бы у меня была возможность, я бы увеличил её еще больше. Чтобы остановить безрассудство мафии банков, положить конец мафии Иванишвили, увеличить зарплаты, увеличить экономические возможности, позволить нам остановить людей уезжающих из Грузии, для этого надо сменить существующий режим », — сказал Михеил Саакашвили.



По его словам, Грузия опустошается, и это реальная опасность, исправить это можно только, если обратить вспять экономику и повысить уровень жизни, увеличить заработную плату и повысить экономические возможности.



«Я собираюсь сделать это сам. Теперь они возбуждают против меня уголовные дела, только для того, чтобы я не приехал в Грузию. Я приеду и буду выполнять все эти программы вместе с моей командой. Я не оставлю своих людей в беде. Я не отдам их в руки мафии. Это должно закончиться. Грузия должна быть освобождена и выдохнуть», — сказал Михеил Саакашвили.















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