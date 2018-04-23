Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вслед за премьер-министром в отставку отправлено все правительство Армении


23.04.2018   20:45
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Руководствуясь статьей 130 конституции, принять отставку правительства Республики Армения», — говорится в заявлении Саркисяна.

Ранее 23 апреля в отставку ушел премьер-министр страны Серж Саргсян, исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Он уже занимал должность премьера перед назначением Саргсяна — с сентября 2016 года по 17 апреля 2018 года.

Серж Саргсян заявил об уходе с должности премьера днем 23 апреля после 10 дней массовых протестов в Ереване. «Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — говорится в его заявлении.

С 13 апреля в столице Армении проходили акции протеста из-за назначения Саргсяна на должность премьер-министра страны. Активисты блокировали здания государственных органов, в городе происходили стычки с полицией. Национальное собрание Армении избрало Саргсяна премьер-министром 17 апреля, в тот же день лидер партии «Гражданский договор», депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в Армении.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Производитель соков Galicia откроет завод в Грузии
Вина «Тбилвино» экспортируются в Бразилию
Грузия не должна иметь имидж производителя дешевого вина - Ломашвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
60 депутатов Европарламента призвали страны ЕС к дипломатическому бойкоту чемпионата мира 2018 года
Лидер System of a Down об отставке Саргсяна
Заявление президента РСЕ/РС о нападении на журналистов в Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна