Госдеп США: Грузия и Украина являются странами Запада

05.06.2018 23:56 Грузия и Украина являются западными государствами, заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.



Он выступил в вашингтонском консервативном неправительственном фонде "Наследие" с программной речью, посвященной видению администрацией Дональда Трампа отношений между США и Европой и озаглавленной "Трансатлантические узы: сохранение Запада".



"Мы должны рассматривать Запад как сообщество демократических стран, объединенных историей, культурой и общими жертвами. Некоторые из его членов представляют собой старые демократии, некоторые - нет. Часть является членами ЕС или НАТО, часть - нет. Некоторые - слабые, некоторые - сильные, некоторые географически обособлены, некоторые - открыты", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.



"Украина и Грузия являются частью Запада - в силу как истории, так и выбора их народов", - полагает Митчелл.



ТАСС











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

