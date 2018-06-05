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Госдеп США: Грузия и Украина являются странами Запада
05.06.2018 23:56
Грузия и Украина являются западными государствами, заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
Он выступил в вашингтонском консервативном неправительственном фонде "Наследие" с программной речью, посвященной видению администрацией Дональда Трампа отношений между США и Европой и озаглавленной "Трансатлантические узы: сохранение Запада".
"Мы должны рассматривать Запад как сообщество демократических стран, объединенных историей, культурой и общими жертвами. Некоторые из его членов представляют собой старые демократии, некоторые - нет. Часть является членами ЕС или НАТО, часть - нет. Некоторые - слабые, некоторые - сильные, некоторые географически обособлены, некоторые - открыты", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.
"Украина и Грузия являются частью Запада - в силу как истории, так и выбора их народов", - полагает Митчелл.
ТАСС
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