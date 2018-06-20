Бахтадзе: Мы должны фокусироваться на будущее

20.06.2018 17:21 «Мой главный посыл состоит в том, что никто не собирается фокусироваться на те девять лет [правления Михеила Саакашвили], мы должны фокусироваться на будущее и решение конкретных проблем», — заявил кандидат в премьер — министры Мамука Бахтадзе во время выступления в парламенте.



Бахтадзе коснулся вчерашней встречи с политическими группами, где он представил правительственную программу.



По его оценке, для общества это еще один наглядный пример того, как развивается политическая коммуникация, которая существует сегодня в Грузии.



«К сожалению, мы еще раз увидели, что не услышали ни одного важного замечания в отношении представленной конкретной программы. Более того, мы услышали очень много таких обвинений, которые не существуют в природе, начиная с того, что как будто у службы аудита не было права и она не смогла зайти в Грузинскую железную дорогу, чтобы сделать конкретный отчет. Данный отчет сделан еще в 2017 году и вы можете с ним еще раз ознакомиться. Также, как будто мы ухудшили налоговую нагрузку, на это я дополнительно дам разъяснения», — заявил Бахтадзе.



Вместе с тем, как отметил кандидат в премьеры на заседании, для него и его команды тот девятилетний период правления не является ориентиром.



«Я прямо и искренне вам говорю, для меня и моей команды тот 9-ти летний период правления не является ориентиром, на который мы должны взять курс. Я правда не хочу говорить о прошлом, буду говорить о будущем и о тех конкретных делах, которые мы должны сделать для грузинского народа», — заявил Мамука Бахтадзе.















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