В Грузии признали неконституционными налоговые льготы Православной Церкви

04.07.2018 18:26 Конституционный суд Грузии удовлетворил иск религиозных меньшинств и упразднил норму Налогового кодекса, которая предполагает освобождение Грузинской Православной Церкви от уплаты налога на добавленную стоимость НДС во время строительства храмов и церквей, их реставрации и росписи, говорится в сообщении на сайте суда.



Решение Конституционного суда вступит в силу 31 декабря 2018 года.



Представители ряда религиозных конфессий обратились в Конституционный суд Грузии с иском к парламенту по вопросу целесообразности освобождения Грузинской Православной Церкви от уплаты НДС в марте 2017 года.

Иск подали «Евангелистско-баптистская церковь Грузии», «Церковь Грузии — Слово жизни», «Церковь Христа», «Церковь Евангелисткой веры Грузии», «Транскавсказский союз христиан-адвентистов седьмого дня», «Апостольская администрация латинских католиков Кавказа», «Союз мусульман Грузии» и «Церковь Святой Троицы».



Они выразили протест против того, что от уплаты НДС во время строительства храмов и церквей, их реставрации и росписи, освобождалась только Грузинская Православная Церковь.



В свою очередь, ответчик – парламент Грузии, ссылался на то, что эта норма служит признанию особой роли Грузинской Православной Церкви в истории страны.



В итоге Конституционный суд Грузии посчитал, что сравниваемые религиозные объединения равноправны, а проявление особого отношения свидетельствует о подходе по религиозному признаку.



«Суд отметил, что особая роль Грузинской Православной Церкви связана с ее историческим вкладом и не служит созданию в будущем привилегированного правого положения для православной христианской религии», — говорится в сообщении Конституционного суда.



При этом суд указал, что так как налоговая льгота являются частью правовых отношений, привилегированное положение Патриархии Грузии в этом случае не основывается на историческом вкладе ГПЦ, а является доброй волей государства.



«Конституционный суд считает, что неравноправное отношение спорной нормы не имеет рациональной связи с названными легитимными целями и представляет собой дискриминационное регулирование. Соответственно, тот нормативный смысл спорной нормы, который освобождает только Патриархию Грузии от уплаты НДС во время строительства храмов и церквей, их реставрации и росписи, признается не конституционным в соответствии с статьей 14 Конституции Грузии (запрет на дискриминацию)», — отмечается в решении.















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