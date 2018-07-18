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Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в НАТО - Столтенберг


18.07.2018   20:49
Россия не вправе решать вопрос о вступлении Грузии в НАТО, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Россия не имеет права решать за своих соседей, принимать решения о том, что им надлежит сделать. Грузия – суверенная и независимая страна, и она имеет право сама определять свой путь, включая договоренности в области безопасности, частью которых она хочет стать", — заявил Столтенберг после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет Грузии и Украины.

По словам Столтенберга, ситуация, "когда сосед говорит соседу, что он может делать, а что нет, совершенно неприемлема", и в этом случае речь шла бы о восстановлении сфер влияния, когда крупные державы решают за малые, какие решения им надлежит принять.

"Только 29 стран-членов НАТО и Грузия как страна-кандидат могут решать, когда Грузия станет членом (альянса)", — сказал генсек НАТО.

То, что Грузия в будущем вступит в НАТО, было подтверждено на прошедшем в июле в Брюсселе саммите альянса, который обязался продолжать оказывать в этом республике необходимую поддержку.






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