Гварамия: Отчет «Московского механизма» для „Грузинской мечты" крайне тяжелый

14.03.2026 20:21





Отчет является крайне тяжёлым для «Грузинской мечты», и это заметно по их лицам, - заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, комментируя заключение, подготовленное в рамках «Московского механизма» ОБСЕ.



По его словам, «есть не только шанс, но и реальные предпосылки для передачи дела в Гаагский суд».



«Это заключение является крайне тяжёлым для «Грузинской мечты», и это заметно по их лицам. Пусть подождут развития событий, вероятно, они будут очень тяжёлыми, в том числе и на встрече министров иностранных дел ЕС. Вы знаете, что по требованию Франции и Германии в повестку дня также был добавлен вопрос Грузии. Та безответственность и легкомысленность, с которыми «Грузинская мечта» пытается замаскировать своё тяжёлое положение, создаст для них дополнительные проблемы. Им лучше действовать, чтобы хотя бы минимально сохранить лицо. И речь не идёт лишь о наказании отдельных эпизодических исполнителей, а о полноценной ответственности, прежде всего за узурпацию власти в стране, и о том, чтобы уйти и уступить место легитимной власти. А легитимную власть определит грузинский народ на демократических выборах.



Есть не только шанс, но и реальные предпосылки для передачи дела в Гаагский суд. Ещё раз говорю: если «Грузинская мечта» полностью не утратила видение собственного будущего и её интересует не только сегодняшнее выживание, ей следует предпринять какие-то рациональные шаги», - заявил Ника Гварамия.



Кроме того, Гварамия прокомментировал резолюцию Европарламента и заявил, что «торговаться политическими заключёнными» они не намерены.



«Эта резолюция, к сожалению, для нас печальна, потому что за последнюю неделю о Грузии были подготовлены два таких документа, которые не приснились бы нам даже в страшном сне ни при одной власти. У нас не будет перспективы членства в ЕС, пока в стране будут «Грузинская мечта», или Бидзина Иванишвили и его режим. Также без ЕС у нас не будет ни перспектив безопасности, ни благополучия. «Грузинская мечта», нелегитимная власть этой страны, приносит стране бедность и незащищённость - это главная проблема.



Что касается вопроса политических заключённых, Элене Хоштария является политическим заключённым - она задержана из-за маркера и бумаги. Также Михаил Саакашвили, который уже пять лет находится в тюрьме - президент с девятилетним опытом, у которого, как бы кто ни спорил, достижения были более значительными, чем у любой другой власти. Но в тюрьме находятся и другие: Ника Мелия, который находится в заключении по беспрецедентному обвинению, фактически без какого-либо обвинения. Кроме того, в тюрьме находится более 100 человек, которые не являются политиками.



Вопрос политических заключённых не требует никакого пересмотра и никакого торга. Неправильно и делить их на отдельные группы. Мы скажем власти, нелегитимной власти: мы не собираемся торговаться политическими заключёнными и садиться за стол переговоров для того, чтобы предоставить им то право, которое у них и так есть», - заявил Ника Гварамия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





