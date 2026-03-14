АМЮГ временно переходит на кризисный режим работы

14.03.2026 20:16





В условиях крайне тяжёлой ситуации с правами человека Ассоциация молодых юристов Грузии временно переходит на кризисный режим работы и продолжит оказывать правовую помощь только в направлении стратегического судебного производства, - говорится в заявлении организации.



Там же отмечается, что принятые с 2024 года законодательные поправки существенно сузили пространство для правозащитной деятельности, что отразилось и на работе Ассоциации молодых юристов Грузии. Соответственно, как поясняют в организации, им уже пришлось ограничить ряд важных направлений, в том числе программы, обеспечивавшие граждан бесплатной юридической помощью.



«Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) более 31 года служит конституционным интересам Грузии через защиту прав человека и верховенства закона. С момента основания и по сегодняшний день правозащитники АМЮГ оказали более 1,3 миллиона бесплатных юридических консультаций и услуг. Бесплатную юридическую помощь организация предоставляла людям в девяти регионах Грузии: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Озургети, Зугдиди, Гори, Душети, Рустави и Телави. Именно благодаря этой поддержке тысячи граждан смогли эффективно защитить свои права как внутри страны, так и в международных судебных инстанциях.



Сегодня организации гражданского общества работают в крайне сложной среде за всю историю независимой Грузии. Принятые с 2024 года неконституционные законодательные поправки, направленные на ограничение и/или полное устранение гражданского общества в Грузии, существенно сузили пространство для правозащитной деятельности. Кроме того, репрессивная среда вынудила значительную часть гражданских организаций полностью прекратить или резко сократить свою деятельность, а реальный риск уголовного преследования установил режим постоянного давления на их работу.



Существующая среда повлияла и на деятельность Ассоциации молодых юристов Грузии. Организация была вынуждена временно ограничить ряд важных направлений, в том числе пострадали программы, обеспечивавшие граждан бесплатной юридической помощью, что фактически означает, что тысячи граждан больше не смогут получить ту поддержку, которую ежегодно получали в виде ежедневных бесплатных личных, телефонных или онлайн-консультаций, подготовки документов и процессуального представительства.



В условиях крайне тяжёлой ситуации с правами человека Ассоциация молодых юристов Грузии временно переходит на кризисный режим работы и продолжит оказывать правовую помощь только в направлении стратегического судебного производства. Обладая 31-летним опытом и ответственностью перед обществом, организация также продолжит мониторинг ситуации с правами человека, документирование нарушений и публичное, чёткое и обоснованное реагирование на них», - говорится в заявлении.





