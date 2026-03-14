Член «ГМ» : Когда дело доходит до международных судов, мы чувствуем себя очень комфортно
14.03.2026 20:27
«В заключение Московского механизма был напрямую перенесён месседж-бокс коллективного Национального движения, затем эту бумагу подписал человек, получавший задания от польского правительства», — заявил член «Грузинской мечты» Леван Мачавариани.
«Мы хорошо помним официальную позицию правительства Польши, они открыто поддерживают Михаила Саакашвили. Мы много раз слышали от них, что во времена Михаила Саакашвили в нашей стране процветала демократия, в то время как они критикуют «Грузинскую мечту» за демократию. Соответственно, логическая цепочка установлена, все было уже подготовлено, на бумагу напрямую был перенесён месседж-бокс коллективного Национального движения, затем эту бумагу подписал человек, получавший задания от польского правительства», — сказал Махавариани.
На вопрос журналиста о возможности передачи дела в Гаагский суд на основании заключения «Московского механизма» Мачавариани отметил, что «Грузинская мечта» чувствует себя комфортно в международных судах.
«Я всем напомню заявление нашего премьер-министра о том, что мы открыты, любый международный институт может приехать, мы поделимся всеми следственными материалами. Это тоже один из способов шантажа, но другой вопрос в том, насколько он эффективен, он абсолютно ничего не даст, как и резолюции, прямые угрозы и давление», — сказал Мачавариани.
