Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Член «ГМ» : Когда дело доходит до международных судов, мы чувствуем себя очень комфортно


14.03.2026   20:27


«В заключение Московского механизма был напрямую перенесён месседж-бокс коллективного Национального движения, затем эту бумагу подписал человек, получавший задания от польского правительства», — заявил член «Грузинской мечты» Леван Мачавариани.

«Мы хорошо помним официальную позицию правительства Польши, они открыто поддерживают Михаила Саакашвили. Мы много раз слышали от них, что во времена Михаила Саакашвили в нашей стране процветала демократия, в то время как они критикуют «Грузинскую мечту» за демократию. Соответственно, логическая цепочка установлена, все было уже подготовлено, на бумагу напрямую был перенесён месседж-бокс коллективного Национального движения, затем эту бумагу подписал человек, получавший задания от польского правительства», — сказал Махавариани.

На вопрос журналиста о возможности передачи дела в Гаагский суд на основании заключения «Московского механизма» Мачавариани отметил, что «Грузинская мечта» чувствует себя комфортно в международных судах.

«Я всем напомню заявление нашего премьер-министра о том, что мы открыты, любый международный институт может приехать, мы поделимся всеми следственными материалами. Это тоже один из способов шантажа, но другой вопрос в том, насколько он эффективен, он абсолютно ничего не даст, как и резолюции, прямые угрозы и давление», — сказал Мачавариани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна