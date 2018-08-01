Саакашвили о Пашиняне: Он повторяет мои успехи и старается не повторить мои ошибки

01.08.2018 17:21 Нынешнее правительство Армении и премьер Никол Пашинян в своих реформах идут по его следам и повторяют его успехи. Об этом экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил в интервью телекомпании «Рустави-2» 31 июля вечером.



«Молодежь в Армении широко изучает мою книгу грузинских реформ и многое повторяет. В том числе повторяют мои успехи и стараются не повторить мои ошибки», — заявил Саакашвили.





Одной из главных своих ошибок прошлого экс-президент считает то, что в свое время не привлек к ответственности Нино Бурджанадзе и Бидзину Иванишвили, которые, по его оценке, являются главной опорой России в Грузии.



«Видимо, Пашинян счел, что моей ошибкой в свое время было то, что я не привлек к ответственности российских резидентов, и он эту ошибку не повторил», — сообщил Михеил Саакашвили.















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