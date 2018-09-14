30 сребреников за измену Родине - граждане перечисляют Зурабишвили по 30 тетри

14.09.2018 18:12 Гражданские активисты начали новую кампанию против кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, поддерживаемой правящей партией "Грузинская мечта". Ей в качестве пожертвований символически перечисляют по 30 тетри (0,3 лари - ред.).



Данным жестом граждане напоминают Саломе Зурабишвили, что продает Родину за 30 сребреников и отмечают ее заявления относительно российско-грузинской войны 2008 года. Напомним, что Саломе Зурабишвили обвиняет во всем Грузию. Граждане Грузии указывают, что ее позиция по этому поводу противоречит как реальности, так и международным выводам, и является предательской по отношению к Грузии.



При перечислении в качестве назначения перевода граждане указывают: "Не продавай Грузию", и "30 сребреников за измену".















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