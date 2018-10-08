15 229 иностранцев получили гражданство Грузии в 2016-2018 гг - большинство из них россияне

08.10.2018 16:31 С 16 сентября 2016 года по 17 августа 2018 года гражданство Грузии получили 15 229 иностранцев. Оказалось, что больше всего, 6 447 лиц, получивших гражданство, являются из России, 298 из Турции, а 194- из Ирана. Об этом говорится в данных Министерства юстиции, которые запросила газета "Батумелеби" с целью выяснить, сколько иностранцев связали свое будущее с Грузией за последние два года.



Вышеуказанные лица имеют право голос на выборах в Грузии. Принять участие в голосовании могут также лица со статусом двойного гражданства. А для получения двойного гражданства в Министерство юстиции Грузии в последние два года в целом обратились 58 143 гражданина других стран. Подавляющее большинство обладателей этого статуса – 41 631 лица являются гражданами России, 2 336 граждане Турции, а 525 граждане Ирана.



По информации Минюста, на данное время двойное гражданство в Грузии имеют 58 143 человека. Помимо граждан России, в течение последних двух лет двойное гражданство присвоено 1768 гражданам США, 1222 азербайджанцам, 2336 гражданам Турции, 525 гражданам Ирана, 2 158 - Израиля, 1 666-Греции, 1936 – Армении, 1061-Украины, 389-Казахстана. Данные остальных стран сильно отстают от этой отметки.



В последние два года получить гражданство Грузии просили 3 гражданина Афганистана, им было отказано.



В этот же период гражданство Грузии получили 15 граждан Азербайджана, а гражданство было прекращено 199 лицам.



Гражданство Грузии в обычном порядке дали двум гражданам Бангладеш, а двум отказали.



Двум гражданам Египта в упрощенном порядке присвоили гражданство, а столько же вышли из гражданства.



В этот период с просьбой получить гражданство подали заявку 40 лиц из Ирака, но ни одно требование не было удовлетворено. В тот же период гражданство Грузии прекратили шести иракцам.



28 заявок из Индии не были удовлетворены, только один получил гражданство. Пяти гражданам прекращено гражданство Грузии. В Грузии в целом проживают 9 335 индийцев, 6 259 из них являются студентами, а 2 435 работают. Остальные находятся в Грузии с разной целью.



Только шесть человек из Ливана получили гражданство Грузии. 191 человек из Ирана получили гражданство, а двум прекратили.



Из Нигерии были 7 заявок - ни одна из них не удовлетворена.



Только одному человеку из Пакистана дали гражданство.



Из Республики Южной Африки в этот период получили гражданство Грузии 6 человек. Из Саудовской Аравии поступили три заявки, ни один из них не удовлетворили.



Из Сирии 42 человека просили гражданства, и только одному присвоили гражданство Грузии.



Из Казахстана 58 человек получили гражданство Грузии, 40 заявок не были удовлетворены.



Вид на жительство и двойное гражданство - Батуми



В данный период в Батуми проживает 3 712 человек с двойным гражданством. Из них больше всего граждан России – 1967, Турции- 1270, Украины – 105, Израиля – 99, Греции- 62, США -30. Показатели других стран сравнительно низкие.



Вид на жительство (как временный, так и постоянный) в случае живущих в Батуми иностранцев выдан на 3 698 человек. Из них больше всего - 1212 и в данном случае тоже приходится на граждан России, 841- Турции, 472- Индии, 133- Ирана, 454 –Украины.



Вид на жительство



Детальные данные последних двух лет, официально запрошенных газетой "Батумелеби" из Минюст, выглядят следующим образом:



С 16 сентября 2016 года до 17 августа 2018 года 52 758 человек просили вид на жительство, то есть право легального жить в Грузии. Из них 38 284 получили это право.



Из них этническими турками являются 4 088, отсюда 5 человек получили постоянное инвестиционное право проживания, 265 получили право постоянного жительства, а 661 с целью воссоединения семьи, у 144 лиц есть право учебного проживания, а 2 946 пользуются трудовым правом жительства.



Вид на жительство в Грузии также получили 10 957 граждан Ирана, в том числе краткосрочный вид на жительство – 3 605 лиц, с целью воссоединения семьи – 1 428, трудовой вид на жительство 5 179, разрешение на постоянное жительство 120 человек.



На протяжении последних двух лет краткосрочное право проживания дали 2 афганцам. С целью воссоединения семьи восстановили право на проживание 4 лица, с целью учебы проживают 10 человек, а разрешение на трудовое жительство выдано на 11 человек.



Право постоянного инвестиционного жительства в Грузии получили три гражданина Азербайджана, постоянного проживания- 308 человек. Разрешение проживания с целью воссоединения семьи получили 144 азербайджанца, трудовым правом пользуется 321, а разрешение проживать с учебной целью получили 25 азербайджанцев.



Из Алжира с целью воссоединения семьи, проживают 3 человека, а с целью учебы находятся 2 человека.



На данное время постоянный вид на жительство получили 2 человека из Бангладеш, разрешение на учебное проживание -11, а трудовое разрешение на жительство 17 человек.



С учебной целью в Грузии проживает один человек из Бахрейна, а трудовое разрешение на жительство получили два человека.



Из Брунея со специальным правом на жительство находятся 5 человек, а у 2 трудовое разрешение на жительство.



Из стран Африки- Гамбии, Ганы, и Габона разрешение трудового проживания есть у 1 человека, специальное право у 3, а учебное у 1 лица.



Из Египта постоянный вид на жительство получили 29 человек, учебное разрешение у 184, а трудовое у 269 человек. С целью воссоединения семьи в Грузии в этот период проживают 32 египтянина.



Из Эфиопии два человека имеют право проживания с целью учебы, и столько же разрешение на проживание в правом работы.



В течение последних двух лет постоянным инвестиционным правом воспользовались 9 иракцев, учебным видом на жительство 460 человек, а 19 получили трудовой вид на жительство.



Из Зимбабве 8 человек получили право учебного проживания, а один имеет постоянный вид на жительство.



Из Туркменистана рабочим видом на жительство пользуются 50 человек, учебным 3, а с целью воссоединения семьи – 49 человек.



Право учебного вида на жительство государство дало 6 259 индийцам, трудовое право на проживание - 2 435, право на постоянное проживание имеют 162, а 24- на постоянное инвестиционное проживание.



Из Индонезии видом на трудовое проживание пользуются 14 человек, а учебное разрешение есть у двух человек.



Из Непала вид на учебное проживание имеют 46, и трудовое- 25 человек.



Из Нигерии вид на учебное проживание получили 451 человека, а трудовое разрешение 24 человека.



Из Пакистана учебный вид на жительство получили 68, а трудовой 129 человек.



Из Саудовской Аравии в этот период учебный вид на жительство получили 3 человека, а трудовой – 17, постоянное инвестиционное разрешение на проживание получили 2 человека.



Из Сирии учебный вид на жительство получили 262, трудовой - 28, и постоянный инвестиционный вид на жительство – 6 человек.



Учебное право на жительство есть у 19 человек из Сомали, у 60 из Судана, и 111 из Шри-Ланки.



В этот период 178 человек из Китая получили постоянный вид на жительство в Грузии, 85 находятся с целью воссоединения семьи, а 2 916 пользуются трудовым разрешением на жительство.



В тот же период в Грузии вид на постоянное жительство получили 369 украинцев, 138 украинцев проживают с целью воссоединения семьи.

















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