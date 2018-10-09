Мифы о нашествии турок в Батуми

09.10.2018 18:08 "В Батуми, на Кутаисской улице происходит ужас", "турки перекрыли ее", "понаехали эти турки"- часто раздаются подобные ксенофобские мнения. Эти настроения в основном подпитывают те политики и медиа, которые откровенно заявляют, что "Турция враг", а "Россия единоверный друг". В результате системной и последовательной пропаганды сегодня уже многие верят в миф, согласно которому "один квартал Батуми захватили турки". Иногда в это верят даже жители Батуми. Почти то же положение и в отношении с проспектом Агмашенебели в Тбилиси.



Журнал "Батумелеби" изучила, кто владеет каждым квадратным метром в Батуми по улице Кутаисской. На изучение этих данных журналу потребовался месяц, но найти те же данные в отношении проспекта Агмашенебели в Тбилиси оказалось невозможно, исходя из величины этой улицы.



Миф первый:



В Батуми улицу Кутаисскую купили турки



Реальность:



На улице Кутаиси только пять граждан турецкой национальности владеют частной собственностью, в целом площадью 280 квадратных метров. По официальным данным Публичного реестра Грузии, кроме этих 280 квадратных метров жилой площади владельцами всех квадратных метров на Кутаисской улице являются граждане Грузии, среди них нет ни одного этнического турка.



Миф второй:



На улице Кутаисской работают только турецкие рестораны, куда не пускают грузин.



Реальность:



На улице Кутаисской и прилегающей территории 23 коммерческих объекта, магазины и рестораны, владельцами которых являются турки по национальности. В ресторане принимают людей любой национальности. Это без особых усилий может перепроверить любой заинтересованный человек.



Миф третий:



Турки открыли бордели на улице Кутаисской.



Реальность:



Заведения, где по неофициальной информации наряду с другими сервисами клиенту предлагают секс услуги, в основном принадлежат не гражданам Турции, а другой страны. Клиентами этого заведения являются как турки, так и грузины, а также мужчины другой национальности.



Миф четвертый:



В Батуми проживает 40 000 турок, скоро они проведут референдум, и потребуют присоединения Аджарии к Турции.



Реальность:



По данным Министерства юстиции Грузии за октябрь 2016 года, из 2 196 лиц с двойным гражданством (Грузии и Турции) непосредственно в Батуми зарегистрированы 1252 человека. Разумеется, отдельные группы объявляют недоверие этим данным, а сам Минюст ничего не делает для преодоления страха среди граждан. Если отложить в сторону статистику, легко выяснить проживает ли в Батуми 40 000 человек турецкой национальности - по данным переписи Национальной службы статистики 2014 года, в Батуми в целом проживают 154 600 человек. Соответственно, если бы в Батуми жили 40 000 этнических турок, получается, что каждый четвертый (включая соседей каждого из нас) должен быть этническим турком. Факт, что это не так.



Что касается проведения референдума, по конституции Грузии право назначить референдум является компетенцией президента Грузии, и ничьим более.



Миф пятый:



По улице Кутаисской развешены флаги Турции.



Реальность:



На улице Кутаисской не вывешен ни один турецкий флаг. Однако 21 июня 2017 года на Кутаисской улице действительно были развешены национальные флаги Турции - это подтверждается на видеокадрах, распространенных одним из граждан. В видео гражданин поясняет, что по поддержке государства Турции в месяц Рамадан (пост) турецкие рестораны бесплатно кормили мусульманский приход, и для освещения этого приехали турецкие СМИ.



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На минувшей неделе в Батуми один из туристов сидел в кругу знакомых в кафе "Винил" и утверждал, что "турки перекрыли Кутаисскую улицу", и что "грузинам не разрешают даже войти на эту улицу". Улица Кутаисская находится в пяти минутах ходьбы от "Винила". Несмотря на это турист не захотел освободиться от своего страха, когда ему предложили пойти прогуляться по этой улице. Оказалось, что ему комфортней поверить в миф "об оккупации улицы Кутаисской турками", чем в то, что он жертва дезинформации.



Для тех, кто никогда не был на Кутаисской улице: это узкая улица примерно полкилометра длиной, где размещена батумская мечеть. Т.н. "турецкий квартал", то есть больше всего турецких ресторанов функционирует как раз вблизи от мечети. По данным Google, на улице Кутаисской турецкие рестораны занимают 180 метров в длину, к чему добавляется еще один участок улицы Хуло, между улицами Звиада Гамсахурдия (бывшая Орджоникидзе) и Чабуа Амиреджиби (бывшая Чкалова). Их основными потребителями, во всяком случае, в сезон, являются турецкие туристы, которые приходят группами, и также группами возвращаются к автобусам, стоящим подальше. Понятно, что на одной из самых старых улиц Батуми не чувствуется недостатка ни грузин, ни приехавших из разных стран туристов.



По данным НАПР, граждане Турции владеют имуществом только по 5 адресам на улице Кутаисской (включая гостиницу "Ворлд Палас"). В одном из них открыт мясной магазин, а в трех объекты питания. Четыре владельца имущества по улице Кутаисской (за исключением "Ворлд Палас") в сумме имеют в собственности 280 кв. м площади.



В Публичном реестре детально были перепроверены жилые и нежилые площади, находящиеся по улице Кутаисской. Путем изучения данных установлено, что ни одно здание непосредственно вблизи от мечети и джаме не находится в собственности ни одного гражданина Турции. Более того, эти здания, включая мечеть, так же как и находящаяся поблизости недвижимость, являются государственной собственностью Грузии. Государство официально передало это имущество ЮЛПП "Управление всех мусульман Грузии" с августа 2011 года, и то только с правом пользования. Общая площадь мечети и прилегающих к ней зданий составляет 1056 квадратных метров, а закрепленного за ней земельного участка - 1789 квадратных метров.



В зданиях, переданных управлению мусульман в пользование (у мечети), открыты турецкий объект питания, кондитерская, и два магазина. В управлении не смогли сказать, на основании чего, и в какой форме были выданы эти площади:



"У мечети есть какая-то прибыль из этих объектов, но юридически все должно быть урегулировано до конца лета. После передачи имущества (мечети, орта джаме) кое-что изменилось".



Улица Кутаисская самая интернациональная во всем городе. Она начинается с гостиницы "Ворлд Палас", салонов красоты и тайского массажа. Потом ресторан "Мюнхен", где можно попробовать баварские и грузинские блюда. Там же расположен ресторан "НВ", который идет за грузинским "Шемоихеде генацвале". На пересечении улиц Кутаисской и Ноэ Жордания есть китайское кафе „UNCLE FENG’S". Рядом с "Шемоихеде генацвале" еще один салон таиландского массажа, а несколько ниже кафе "Аджария".



Если идти по улице Кутаисской в сторону мечети, вам встретятся "Либерти банк", казино "Сенатор", гостиницы "Ванилла", "Миреос", "Порто Франко", "Дзвели калаки", чилим бар, слот клуб (здесь у гражданина Турции арендована та часть здания, в которой находится "Дзвели калаки"). Дальше также есть турецкие рестораны (в том числе рыбный), и чайные. Магазин алкогольных напитков и пункты обмена валюты. Все здания, в которых открыты эти торговые объекты, являются собственностью граждан Грузии.



Многие годы на Кутаисской улице, вблизи от мечети работал кафе "Батуми". Сегодня на месте этого кафе и пекарни открыт турецкий "Истанбул ресторан".



"Грузинский владелец не смог задействовать кафе и пекарню, и видимо предпочел сдать в наем, и получает доход… В турецких ресторанах работают грузины, им платят как минимум от 20 лари и выше в день. Сами турки трудолюбивый народ, днем и ночью работают. Что касается шума, на стороне улицы ничего такого не происходит. Там где кухня, со стороны двора, там может беспокоить кого-нибудь из жителей"- говорит одна из местных женщин среднего возраста, которая, по ее же словам, 40 лет как живет на Кутаисской улице.



Почти во всех заведениях, открытых гражданами Турции или другими людьми на улице Кутаисской, будь то бар, ресторан, гостиница, или развлекательный центр, большинство занятых грузины (исключение лишь салоны тай-массажа, где в основном работают граждане, приехавшие из Таиланда). "Батумелеби" побывал в каждом из них, и путем интервью с этими людьми собрал соответствующую информацию.



"Я уже четвертый год работаю здесь, довольна зарплатой. У нас турецкие блюда, и потребители тоже турки. Они арендовали площадь у грузин, это здание тоже грузина… У нас только шеф-повар из Турции, остальной персонал грузины"- говорит одна из сотрудниц турецкого ресторана.



На Кутаисской улице открыт также грузинско-арабский ресторан "Мекка". Владельцем ресторана является Бадри Ванадзе вместе со своей арабской супругой. Персонал состоит из грузин, меню составлен на четырех языках, а блюда смешанные, грузинско-арабские.



"У меня в меню два-три блюда грузинских. Название грузинско-арабский оставил потому, что я хотел, чтобы на этой улице было что-то грузинское. Сначала у меня были только грузинские блюда, но это не оправдало. Мы не смогли привлечь иностранцев, и грузин не удалось заинтересовать, у нас нет алкогольных напитков, а грузинская кухня без напитков не сработала"- говорит Бадри Ванадзе, ресторан которого работает здесь с 2013 года.



Места в ресторане всегда переполнены, в основном гражданами арабских стран, которые, по словам владельца ресторана, находятся в Батуми туристами.



По словам Бадри Ванадзе, частыми гостями ресторана являются иранцы и грузины, "которые приезжают из Тбилиси отдохнуть, и знают вкус арабских блюд… Существование мечети оживило эту улицу, однако с точки зрения привлечения клиентов мечеть играет решающую роль для турецких ресторанов, но не для меня. У меня будет работа и в другом квартале, просто, раз сюда чаще ходили туристы, я здесь взял в аренду место, и открыл ресторан. В июле и августе ресторан работает днем и ночью, с октября закрываю, и затем открываю его весной. Турецкие рестораны и зимой работают, но у них своя клиентура. Турция находится близко, и те, кто переходят сюда, идут в рестораны знакомых, или посылают других, дают друг другу работу. У них национальный подход ко всему этому"- говорит Бадри Ванадзе.



Если пройдетесь по Кутаисской улице и по прилегающей территории, непременно увидите салоны таиландского массажа. Их количество в этой части уже достигает двадцати. В салоны ходят и местные, и туристы.



В отличие от турецких объектов, в салонах тай-массажа заняты только иностранки. Их подавляющее большинство восточного происхождения, насколько удалось выяснить, в основном таиландки.



Салоны открываются вечером, и работают всю ночь. Здесь нет языкового барьера. Персонал салона "примитивно" дает понять, какую услугу, и по какой цене предлагает. Цена тай-массажа начинается от 40 лари. В официальную услугу входит только массаж, но в салонах также предлагают сексуальную услугу за 60-80-100 лари. "Таблом" цен является обычный калькулятор.



"В этом квартале стало много салонов. Они арендуют эти комнаты у местных. Кажется это китайцы. А турки и другие ходят туда… Напиваются, всю ночь шум, крики, драка… У Аджарии нет хозяина, за этим должны присмотреть. Грузин не помогает грузину, предпочитает сдать площадь иностранцу, и гораздо дороже"- говорит женщина, которую останавливает стоящий рядом мужчина: "Хватит, пусть других спросят, они что, от тебя и меня хотят узнать все".



Многие недовольны тем, что в этом квартале все больше салонов тай-массажа: "Все салоны и даже маленькие кафе, фактически, являются борделями. Если кто-то ходит сюда, он либо ищет женщину, любо хочет сбыть свою"- заявил один из граждан.



В стране, где не легализована проституция, правоохранители задерживают и штрафуют владельцев гостиниц в основном по статье "Передача места для проституции".



В Службе доходов говорят, что владельцами салонов массажа являются как грузины, так и иностранцы, но информации об их национальности у них нет.



"По национальному признаку не могу, и не буду делить владельцев салона… Можете обратиться к нам о той информации, которая является публичной, но могу вам сказать, что владельцами являются как грузины, так и иностранцы. К тому же раньше иностранцев было больше. Исходя из летнего сезона, возможно, где-то что-то и есть, но если сравнить с 2012-2017 годами, есть снижение, они (салоны) меньше открываются, меньше работают, и количество не грузин стало сравнительно меньше"- заявил один из сотрудников службы.



Между тем, по словам другого сотрудника, количество салонов увеличилось, но "у всех есть регистрация, будь то ООО, или индивидуальный предприниматель, и все являются налогоплательщиками". По его же заявлению, если у иностранца есть вид на жительство, он может стать индивидуальным предпринимателем, и открыть салон: "Но информации о том, какой у них статус по законодательству, и на какой срок въезжают, у меня действительно нет".



По официальным данным разрешение на временное проживание в Грузии есть у 13 таиландок и 1991 китайца. Трудовое разрешение есть у 144 таиландца и 2 752 китайца. Из них разрешение на временное или постоянное жительство непосредственно в Батуми есть только у 12 таиландок и 21 китайца. Временный и постоянный вид на жительство есть у проживающих в Батуми 52 иранцев, 26 иракцев, 4 египтян, двух граждан Саудовской Аравии, 15 граждан Сирии, 94 граждан Казахстана.



Касательно турок по национальности, согласно информации, хранящейся в Минюсте, запрошенной журналом "Батумелеби" в октябре 2016 года, с 2005 года по сегодняшний день гражданство Грузии получили в целом 5 802 гражданина Турции. Из них двойное гражданство (Грузии-Турции) есть у 2 196 человек, из которых непосредственно в Батуми зарегистрированы 1 252 человека.



В Батуми, в общем, проживает 3 245 человек с двойным гражданством, в основном граждане Грузии-России и Грузии-Турции, что составляет 2% всего населения города.



Вопрос пребывания иностранцев в Грузии, или присвоения им гражданства Грузии, часто используют в собственных целях разные политические силы, в особенности перед выборами.



Население Батуми часто запугивают тем, что "в этом городе проживают 40 000 турок, имеющих право участвовать в выборах". Эти цифры особенно актуальны для тех партий и политиков, которые объявляют тогдашнюю власть Грузии виновными в августовской войне, а также оккупации Россией 20% территорий страны, и выступают с инициативой начать переговоры с Россией для возвращения захваченных территорий.



Проспект Агмашенебели в Тбилиси



Миф, что весь квартал "купили" турки и арабы, уже работает и в Тбилиси. Например, организаторы и участники "Грузинского марша" считают, что проспект Агмашенебели в столице "захватили турки и разного рода иностранцы".



Журнал "Батумелеби" не смог детально перепроверить, сколько иностранцев владеют имуществом на проспекте Агмашенебели, но полностью перепроверил отрезок от Площади Саарбрюккена до проспекта Царицы Тамар. Оказалось, что и в этом отрезке проспекта Агмашенебели аналогичное положение, что и на улице Кутаисской в Батуми. Согласно реестру, иностранцы и здесь владеют в собственности только несколькими квартирами, и они больше граждане другой национальности, чем турки.



Абсолютное большинство коммерческих объектов, в том числе турецкие рестораны на Агмашенебели, размещены в съемных или арендованных у местного населения помещениях. Подавляющее большинство работающих в них - граждане Грузии.



У "Анкары" и "Анкара стайл", ресторанов, расположенных по проспекту Агмашенебели, один владелец. Представитель этих ресторанов сказал нам, что он взял в аренду площади, в том числе "Анкара Кетрин", то есть место, где готовят еду для ресторанов.



По словам представителя "Анкары", у них до 300 сотрудников, 80% которых граждане Грузии.



На проспекте Агмашенебели находится турецкий ресторан "Насим". По словам менеджера, три года как работают два ресторана (второй на Сабуртало), и оба помещения они взяли в аренду. У них работают 30 сотрудников, 2 турка, 2 азербайджанца, и 26 грузин.



А по словам менеджера турецкого ресторана "Супра", они взяли в аренду помещение на Агмашенебели в 2000 году, и с тех пор работают, у них тоже почти из 30 сотрудников только шеф-повар и бухгалтер турки по национальности.

















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