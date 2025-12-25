В 2001 году Путин просил президента США принять Россию в НАТО

25.12.2025 17:16





В США опубликовали разговор правителя РФ Владимира Путина с тогдашним президентом США Джорджем Бушем, где Путин поднял вопрос о том, что Россию следовало бы принять в НАТО.



Как сообщает "Европейская правда", стенограмму опубликовало неправительственное экспертное учреждение National Security Archive после того, как выиграло судебный иск по этому поводу.



В стенограмме разговора от 16 июня 2001 года Путин напоминает о том, что СССР когда-то просился в НАТО, и задает вопрос, возможно ли это сейчас, когда озвученные в прошлом причины отказа стали неактуальными.



"Вы сделали важную ремарку, когда сказали, что Россия – не враг. Также важно то, что вы сказали о будущем через 50 лет (выше в разговоре Буш сказал о том, что Китай в такой временной перспективе может стать угрозой – Ред.). Россия – европейская и многоэтническая, как и США. Я могу представить, чтобы мы были союзниками. Только острая необходимость может подтолкнуть нас к союзу с другими. Но мы чувствуем, что нас оставили за пределами НАТО", – сказал Владимир Путин.



Он напомнил, что СССР в 1954 году подавал заявку в НАТО и получил отказ.



"НАТО дало отрицательный ответ и привело четыре конкретные причины: нерешенность австрийского вопроса, нерешенность немецкого вопроса, тоталитарный контроль над Восточной Европой и то, что Россия должна сотрудничать в рамках процесса разоружения под эгидой ООН. Теперь все эти условия выполнены. Возможно, Россия могла бы быть союзником", – сказал Путин.



Ответа на эти замечания не последовало, Буш перешел к вопросу по другой теме.



Также в разговоре Путин заявил, что "никогда не считал США угрозой, даже во время "холодной войны".



В другом разговоре в 2008 году Путин убеждал Буша, что Украина является "искусственным государством" с фрагментированным обществом и предупреждал о "долгосрочной конфронтации" с Западом в случае приема Украины в НАТО.



Напомним, из Москвы поступили сигналы, что Россия будет требовать существенных изменений в проект "мирного плана", согласованного Украиной и США.





