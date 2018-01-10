Скончался раненый в ходе спецоперации в Панкиси Темирлан Мачаликашвили

10.01.2018 11:10 Раненый в ходе спецоперации в Панкиси Темирлан Мачаликашвили скончался в больнице. Об этом сообщил врач Заза Лурсманашвили.



По его словам, Мачаликашвили скончался сегодня утром.



19-летний Темирлан Мачаликашвили был ранен в голову во время проведенной СГБ спецоперации в Панкисском ущелье. До сих пор он проходил лечение в многопрофильной клинической больнице им. Архангела Михаила.















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