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Скончался раненый в ходе спецоперации в Панкиси Темирлан Мачаликашвили
10.01.2018 11:10
Раненый в ходе спецоперации в Панкиси Темирлан Мачаликашвили скончался в больнице. Об этом сообщил врач Заза Лурсманашвили.
По его словам, Мачаликашвили скончался сегодня утром.
19-летний Темирлан Мачаликашвили был ранен в голову во время проведенной СГБ спецоперации в Панкисском ущелье. До сих пор он проходил лечение в многопрофильной клинической больнице им. Архангела Михаила.
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