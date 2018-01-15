Домам-музеям Ильи Чавчавадзе в Сагурамо и Кварели присвоили категорию национального значения

15.01.2018 19:37 Домам-музеям Ильи Чавчавадзе в Сагурамо и Кварели присвоили категорию национального значения. Соответствующее постановление было принято правительством Грузии.



«В соответствии с первым пунктом 18-ой статьи закона «О культурном наследии» Грузии, определить домам-музеям Ильи Чавчавадзе в Сагурамо и Кварели категорию национального значения», — говорится в постановлении правительства, которое подписывает Георгий Квирикашвили.



Постановление было опубликовано сегодня, 15 января в законодательном вестнике и вступило в силу с момента обнародования.

















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