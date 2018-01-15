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Премьера художественного фильма «Эквтиме Такаишвили» пройдет 20 января
15.01.2018 19:57
20 января пройдет премьера художественного фильма «Эквтиме Такаишвили». До этого, 18 января в 11:00 фильм покажут представителям СМИ в кинотеатре «Амирани».
После кинопоказа, состоится пресс-конференция, на которой будет присутствовать и исполнитель роли Эквтиме Такаишвили, известный режиссер, работающий в Германии, Резо Чхиквишвили.
Съемки фильма, который посвящен жизни защитника национальной сокровищницы Грузии, наряду с разными городами Грузии проходили в Париже и Левиле.
Сюжет фильма описывает период эмиграции Эквтиме Такаишвили в 1921-2945 годах. Главный герой фильма защищает сокровищницу грузинской нации в 39 ящиках от известных мировых музеев, богатых коллекционеров, криминалов, фашистов и противостоит главному – искушению!
В картине также рассказывается об истории любви Эквтиме Такаишвили и Нино Полторацкой.
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