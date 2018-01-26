Жители Панкисского ущелья требуют встречи с главным прокурором

26.01.2018 21:32 Представители мусульманской общины, старейшины и члены семьи Мачаликашвили провели акцию протеста в Дуиси с требованием проведения объективного расследования обстоятельств гибели Темирлана Мачаликашвили.



Собравшиеся опасаются, что расследование затянется и не приведет к конкретному результату. Отец Темирлана Мачаликашвили требует снять с сына статус обвиняемого в содействии терроризму и придать ему статус потерпевшего.



Одним из главных требований семьи Мачаликашвили является отставка главы СГБ Вахтанга Гомелаури и привлечение к ответственности лиц, участвовавших в операции. Жители Панкиси просят главного прокурора Ираклия Шотадзе ознакомить их информацией о ходе расследования.



Сегодня в Дуиси также говорили о появившихся негативных стереотипах в отношении жителей ущелья.















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