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Жители Панкисского ущелья требуют встречи с главным прокурором
26.01.2018 21:32
Представители мусульманской общины, старейшины и члены семьи Мачаликашвили провели акцию протеста в Дуиси с требованием проведения объективного расследования обстоятельств гибели Темирлана Мачаликашвили.
Собравшиеся опасаются, что расследование затянется и не приведет к конкретному результату. Отец Темирлана Мачаликашвили требует снять с сына статус обвиняемого в содействии терроризму и придать ему статус потерпевшего.
Одним из главных требований семьи Мачаликашвили является отставка главы СГБ Вахтанга Гомелаури и привлечение к ответственности лиц, участвовавших в операции. Жители Панкиси просят главного прокурора Ираклия Шотадзе ознакомить их информацией о ходе расследования.
Сегодня в Дуиси также говорили о появившихся негативных стереотипах в отношении жителей ущелья.
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