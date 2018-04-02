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Получившие убежище в Грузии женщины угостили национальными блюдами пожилых людей в «Катарсисе»
02.04.2018 16:00
Иракские, сирийские, египетские и украинские женщины, нашедшие убежище в Грузии, угостили своими национальными блюдами пожилых людей, живущих в доме милосердия «Катарсис».
Этой акцией женщины со статусом беженца выразили благодарность стране, которая тепло приняла их. Гости также подарили пожилым людям образ Божией Матери.
В мероприятии приняли участие министр по делам беженцев Грузии и представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Йоханнес Фан Дер Клаус.
По словам Созара Субари, такие акции существенно способствуют интеграции людей со статусом беженца.
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