Националисты из «Грузинского марша» анонсировали новые акции в Тбилиси

14.05.2018 15:04 Лидеры радикальных националистических партий, известных как «Грузинский марш», анонсировали проведение целой серии акций протеста перед парламентом Грузии.



После того, как сегодня перед парламентом закончилась продолжавшаяся два дня акция протеста «Движения белого шума», представители которого обвиняют полицию в применении силы против посетителей ночных клубов, площадь перед парламентом заняли те, кто проводил контракцию во время этого митинга. Это представители «Молодого национального альянса Грузии» и неонацистской группы «Национальное единство Грузии».



Лидер «Грузинского марша» Сандро Брегадзе заявил, что шествие от здания Филармонии до парламента Грузии начнется в понедельник в 18 часов. Он пообещал, что акции будут проходить круглосуточно и продолжатся до 17 мая.



«Тут будут люди, которые останутся, другие уйдут отдыхать.Это будут не только тбилиссцы, это грузины, которые сказали свое грузинское слово. Завтра акция протеста начнется у филармонии и продолжится до 17 мая, пока не пройдет анонсированное патриархией шествие в «день святости семьи». Никто не проведет гей-парад ни здесь, ни в другой день тоже», — сказал Брегадзе.



В настоящее время часть ультра-националистов остается у здания парламента. Здесь же находится полиция, которая поддерживает порядок.



Также за ситуацией на площади наблюдают глава МВД Георгий Гахария, мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



За последние шесть часов обстановка перед парламентом несколько раз серьезно накалялась — участники котракции потребовали, чтобы их пропустили к мемориалу 9 апреля – как раз в том месте, где проводили акцию сторонники «Белого шума».



На площадь перед парламентом националистов не пропустили — акцию и контракцию разделял плотный, в несколько рядов, кордон полиции по всему периметру площади перед парламентом.



К 22 часам 13 мая на акцию перед парламентом прибыл глава МВД и провел переговоры с организаторами протеста. Затем Георгий Гахария выступил на акции «Белого шума», извинился за действия полиции во время рейда в ночных клубах, а также обещал собравшимся, что правительство активизирует работу по усовершенствованию наркополитики. После этого акцию решено было прекратить до субботы.



Во избежание столкновений с участниками контракции, сторонников «Белого шума» вывели через двор парламента и вывезли с территории на автобусах, под охраной полиции. Только после этого националистов допустили на площадь, где они зажгли свечи перед мемориалом 9 апреля.















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