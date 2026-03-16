Бывший замглавы Минэкономики приговорен к 10 годам лишения свободы и конфискации части имущества

16.03.2026 11:05





Бывший заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе признан судом виновным по всем предъявленным обвинениям - по всем девяти эпизодам.



Решением судьи Тбилисского городского суда Нино Галусташвили он приговорён к 10 годам лишения свободы. Кроме того, ему запрещено занимать должности на государственной службе сроком на два года.



У Микаутадзе также конфисковано имущество - дома в Испании и Мцхета, три автомобиля, принадлежащие ему и его супруге, а также ранее изъятые предметы. Кроме того, конфискована 15-процентная доля в «НахидурГЭС».



Галусташвили признала Микаутадзе виновным в легализации незаконных доходов - «отмывании денег», злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении служебных полномочий.



Ни Ромео Микаутадзе, ни члены его семьи не присутствовали на оглашении приговора.



Напомним, правоохранительные органы задержали бывшего заместителя министра экономики и устойчивого развития 20 июня 2025 года.



Прокуратура обвиняла Ромео Микаутадзе в совершении нескольких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом. В частности, одного эпизода легализации незаконных доходов - «отмывания денег»; трёх эпизодов злоупотребления служебными полномочиями государственным политическим должностным лицом; четырёх эпизодов незаконного участия в предпринимательской деятельности; одного эпизода превышения служебных полномочий.



Ромео Микаутадзе было предъявлено обвинение по статье 333-й Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за превышение служебных полномочий. По этому обвинению он приговорён к 3 годам лишения свободы.



Также ему было предъявлено обвинение по статье 332-й, часть 2-я Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за злоупотребление служебными полномочиями. По этому обвинению он также приговорён к 3 годам лишения свободы.



Микаутадзе также было предъявлено обвинение по статье 337-й Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за учреждение предприятия, учреждения или организации должностным лицом или приравненным к нему лицом лично либо через других лиц, участие в управлении ими вопреки установленному запрету, а также получение незаконных льгот и преимуществ путём покровительства. По этому обвинению он приговорён к 3 годам лишения свободы.





