Посол Германии подтверждает, что порт Кулеви был включен в санкции ЕС и был представлен пакет доказательств

16.03.2026 11:33





Посол Германии в Грузии Петер Фишер написал в социальной сети, что грузинские СМИ, в том числе находящиеся под санкциями, постоянно просят его разъяснить его заявление о 20-м пакете санкций Евросоюза и порте Кулеви.



«Мой ответ — это мои прежние заявления о дезинформации. Резюме: я подтверждаю своё заявление о том, что Кулеви был включён в предложение Евросоюза и был представлен пакет доказательств», — написал Петер Фишер.



Говоря 24 февраля о 20-м пакете санкций Евросоюз против России, Петер Фишер заявил:



«Хочу отметить, что Венгрия — ваш лучший друг в Евросоюзе, которого власти Грузии выбрали своим союзником. Как говорят, она должна помочь вам вступить в ЕС. Подумайте ещё раз — этого не произойдёт. Мы говорили о санкциях, и в санкционный пакет также входил порт Кулеви. Это было законодательное предложение в ЕС. Оно также было заблокировано Венгрией и Словакией».



Для справки: Евросоюз исключил расположенный в Грузии нефтяной терминал Кулеви из 20-го пакета санкций против России. О соответствующем решении специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил в письме министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили.







